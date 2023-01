Jubilado escribió su CV a mano y lo repartió porque no llega a fin de mes: "No recibí ninguna respuesta y eso me desespera"

La situación económica es difícil, algo que sabe muy bien Rubén Berraquero, un jubilado que no llega a fin de mes y decidió salir a buscar trabajo.

Voluntad y desesperación

El hombre, de 68 años, trabajó durante cuatro décadas como taxista, pero lo que gana no le alcanza para vivir y decidió hacer su CV a mano y repartirlo.

"Trabajé mucho tiempo como taxista; pero, debido a mi edad, al carné profesional me lo dan solo por seis meses y cuesta mucho dinero", relató Rubén.

Y agregó: "Por eso, hice un currículum a mano y empecé a repartirlos en distintos lugares de Carlos Paz. Fui a muchos hoteles para ver si consigo para mantenimiento o sereno, también puedo hacer repartos de productos, ayudante de cocina, venta al público u otro tipo de trabajo; pero nadie me llamó".

El hombre no ocultó su desesperación: "No recibí ninguna respuesta y eso me desespera. Todos piden de 25 a 35 años. Debo pagar un alquiler. Por eso necesito trabajar".

Rubén remarcó: "Más allá del dinero, el trabajo hace a la dignidad y nos mantiene ocupados. Estar sin trabajo, salir todos los días y no encontrar nada me hace sentir mal y deprimido".