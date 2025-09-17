Historia sobre rieles: Una centenaria locomotora realizó un viaje de prueba hasta Brandsen

En las primeras horas de este miércoles, los vecinos de Brandsen vivieron un momento cargado de emoción y nostalgia ferroviaria. Pasadas las 02:00 de la madrugada, arribó a la estación local la locomotora a vapor Vulcan Foundry 12E 3925, una joya centenaria del patrimonio ferroviario argentino, para realizar un viaje de prueba.

Según informó el Ferroclub Argentino CDP Escalada, la formación había partido horas antes desde los talleres de Remedios de Escalada con el objetivo de probar la máquina a distintas velocidades y verificar el funcionamiento de todos sus componentes.

El convoy estuvo integrado por:

Locomotora a vapor Vulcan Foundry 12E 3925

Locomotora diésel General Electric U13c 6016

Dos coches Werkspoor (VP.4053 y PA.441)

Un furgón de cola BK

A pesar de no existir un anuncio oficial, decenas de vecinos se acercaron a la estación para presenciar la llegada de esta histórica formación. Allí, los Bomberos Voluntarios de Brandsen reabastecieron de agua a la locomotora, un procedimiento imprescindible para su funcionamiento, antes de que emprendiera el regreso a su base en Remedios de Escalada.

Aunque no hay confirmación oficial, se especula que en los próximos meses podría realizarse una nueva prueba extendiendo el recorrido hasta Lezama, y durante la temporada de verano no se descarta que la locomotora llegue hasta Mar del Plata, donde turistas y aficionados al ferrocarril tendrían la oportunidad de disfrutar de esta reliquia en acción.

La llegada de la Vulcan Foundry 12E 3925 no solo despertó el entusiasmo de los vecinos de Brandsen, sino que también renovó la ilusión de volver a ver trenes históricos surcando las vías bonaerenses, una postal que evoca recuerdos de otras épocas del ferrocarril argentino.

Foto: Agustín Añasco