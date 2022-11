La verdadera historia del fantasma que fue al hospital Finochietto

Un fenómeno de características muy especiales ocurrió en la guardia del Sanatorio Finochietto, donde un video registró lo que parecía una aparición fantasmal.

"Tengan miedo, tengan mucho miedo"

El encargado de la seguridad del sanatorio supuestamente recibió a una mujer mayor que pidió ver a un médico de guardia a las 3.26 de la madrugada del viernes 11 de noviembre.

Al pasar las horas y ver que la paciente no salía de la consulta, el custodio llamó a los médicos, pero, según señalaron en el informativo, éstos le respondieron que no habían recibido a ninguna paciente.

Cuando le consultaron los datos de la persona que había registrado, le dijeron que no podía ser, porque en los registros del sanatorio, con ese nombre figuraba alguien que había muerto el día anterior.

Dudas e investigaciones

El doctor Guillermo Capuya, responsable de Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto, comenzó explicando que "el personal de seguridad del sanatorio no tiene vínculo con la institución, es tercerizado, y pertenece a la empresa Securitas".

En ese punto, el profesional agregó un dato fundamental: "Dijeron que la persona registró a alguien que había muerto, y eso no está, no hay nada, no hay registro del ingreso que dice esta persona".

El médico afirmó: "Lo dice él, no está registrado el nombre. No hay registros, eso es mentira. Lo único que puedo decir es que esto molestó, porque perdimos toda la mañana con esto".

El reconocido doctor fue contundente: "Me llamaron desde Estados Unidos, México, Panamá, por algo que casi seguro, lo puedo asegurar, es una situación armada. No se si para hacer una broma o qué, pero se viralizó. Lo que yo no creo es en fantasmas".

Capuya remarcó: "La puerta está rota, se abrió como 28 veces en 10 horas". Además, señaló que el "fenómeno" ocurrió cuando el guardia no tenía compañero.

"Esto sucedió justo cuando esta persona estaba sola, porque siempre está acompañada. Los compañeros tampoco vieron nada", cerró su descargo el médico, que considera todo como una broma o montaje.