La historia de la canción 0303456: el gran éxito de Raffaella Carrá

En el día de ayer, la noticia de la muerte de Raffaella Carrá conmovió al mundo artístico. La actriz y cantante murió a los 78 años según confirmó Sergio Japino, su compañero de vida durante muchos años.

Raffaella Carrá

Japino expresó: “Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde la humanidad, su inconfundible risa y si extraordinario talento permanecerán para siempre”.

La historia de 0303456

Raffaella dejó cientos de canciones que se recordarán por años, como “Fiesta”, “Para hacer bien el amor hay que venir al sur”, “En el amor todo es empezar”, “Rumores” Pero indiscutiblemente su principal éxito fue el tema 53.53.456 lanzado en Italia en 1975 y fue escrita por Gianni Boncompagni.

En un principio el tema llegó a Europa, donde tuvo gran aceptación y rápidamente llegó su éxito a Latinoamérica. Pero la canción traía algunos detalles que se debieron pulir, por ejemplo, en Argentina el número coincidía con abonados de algunas líneas telefónicas, por lo que cambiaron la canción por “03.03.456“.

Esta ccanción tan recordada tenía una melodía muy pegadiza y Raffaella los acompañaba con sus destinguidos pasos de baile. Si bien la canción tenía un tono que parecía para niños, en su momento consideraron que escondía un objetivo sexual.

Raffaella Carrá cantante

Además, en la versión de países de Latinoamérica, la letra tuvo algunas variantes. En la historia original la mujer que esperaba el llamado de su amante se repetía, y se dio a conocer que Carrá tuvo que modificarla porque la letra era insinuante y sexual para los gobiernos de las dictaduras existentes.

Es por eso que para Latinoamérica, le respondía a su amante: “¿Y por qué no me llamas que pensarás? Que llame yo, que llame yo, no lo haré jamás. Un poco más, un poco más y yo me marcharé”.

A pesar de los cambios, la canción tuvo un impresionante éxito en todo el mundo y mantuvo el primer puesto en los rankings europeos y latinoamericanos.

Escuchá 03.03.456 de Raffaella Carrá