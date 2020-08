"Hero" el perro que vivió una pesadilla durante 4 años y no se rindió ¡Mirá cómo está ahora!

¡Impactante! Cuando las ganas de vivir están allí, a veces sacamos fuerzas de donde ya no nos quedan. Esta historia se trata de Hero (Héroe), un perro que estuvo encadenado a un árbol durante cuatro años en una granja en Georgia, estados Unidos.

El perro vivió cuatro años encadenado al árbol, sin poder moverse, sin comer bien y lastimado por la cadena. Su estado de salud era notablemente crítico, pues pesaba tan solo 11 Kg de los 25 que debería pesar por su raza.

Los responsables de esta crueldad

Un hecho de este nivel de crueldad no puede venir de alguien bueno. Una pareja fue la autora de este hecho cruel.

La pareja era la dueña del perro a quien llamaban "Cocaína". Sin duda alguna, un nombre nada adecuado para un can, que no merece los malos hábitos ni malos tratos de las personas.

Rescate del perro "Hero"

Pese a la difícil situación que le tocó vivir al perro, no se rindió y luchó por mantenerse con vida. Ante este acto de crueldad animal, una persona tomó acciones al respecto y denunció la situación.

Aunque la denuncia tardó en llegar para la justicia del can, al menos llegó a tiempo para sacarlo de esa pesadilla.

Ante la denuncia, fueron los rescatistas de Go Dogs Go Rescue Inc quienes acudieron para liberar al can de la situación en la que estaba; situación que fue difícil de ver para los rescatistas. Ningún canino merece una vida así.

Al rescatarlo, lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre. Dejó de ser "Cocaína" para ser "Hero" (Héroe), pues no merece nada menos que eso; luchó por su vida durante 4 años encadenado como ningún otro y no se rindió.

Su estado de salud y recuperación

"Hero" tenía desnutrición severa, pues pesaba solo 11Kg (cuando debían ser 25 por su raza); además, tenía insuficiencia cardíaca, el cuello lacerado y una hernia.

Tras el rescate, lo trasladaron al refugio de la organización y comenzaron a tratarle su salud para sanarlo.

Así luce "Hero" en la actualidad

Además, lo han entrenado y ha logrado hacer amistades; pese a la crueldad por la que tuvo que pasar, no es nada agresivo. Su rescatista afirmó que "es muy gentil, amoroso y obediente. Hero sólo quiere ser amigable con el resto de las mascotas todo el día".

Finalmente, Hero ya se encuentra bien, pues logró recuperar su peso, sanó sus heridas, tuvo una operación y va por la segunda. Sin duda alguna, ¡un luchador!