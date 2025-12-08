¿Hay bono navideño de ANSES en diciembre 2025? Fechas y quiénes cobran un plus

Diciembre es el mes más esperado por millones de beneficiarios de la Seguridad Social en Argentina. La expectativa por saber si hay bono navideño de ANSES en diciembre 2025 genera un alto volumen de consultas, especialmente en un contexto económico donde cada peso cuenta. La Administración Nacional de la Seguridad Social activa en este periodo un esquema de pagos complejo que incluye haberes mensuales con aumento, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y bonos de refuerzo extraordinarios.

En este artículo exhaustivo, analizamos caso por caso quiénes cobran el extra de fin de año, cómo se calcula el aguinaldo para jubilados y pensionados, qué sucede con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el calendario oficial ajustado por los feriados nacionales.

Confirmado: ¿Quiénes cobran el bono de fin de año en 2025?

Para diciembre de 2025, el Gobierno Nacional mantiene la política de ingresos destinada a sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Sin embargo, es crucial entender que el concepto de “bono navideño” no aplica universalmente a todas las prestaciones. La distribución de los refuerzos económicos se organiza de la siguiente manera:

1. Jubilados y Pensionados (SIPA)

Este es el grupo principal beneficiado. ANSES ha confirmado la liquidación de un Bono de Refuerzo Previsional. El objetivo es garantizar que ningún jubilado perciba menos de un piso mínimo establecido tras los ajustes inflacionarios del último trimestre. Este bono se deposita automáticamente junto con el haber mensual y el aguinaldo.

2. Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM

Los titulares de Pensiones No Contributivas (por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos), así como los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), reciben el bono completo. Al ser prestaciones que representan un porcentaje de la jubilación mínima (70% en el caso de PNC y 80% en PUAM), el refuerzo funciona como un equilibrador indispensable para la canasta básica de fin de año.

Diferencia clave: Bono vs. Aguinaldo

Una confusión frecuente entre los beneficiarios es mezclar el bono con el aguinaldo. Para entender cuánto vas a ver depositado en tu caja de ahorro, tenés que diferenciar los tres componentes de tu recibo de diciembre:

El Haber Mensual: Es tu jubilación o pensión base, que llega con la actualización por movilidad correspondiente a la inflación medida por el INDEC dos meses atrás.

Es tu jubilación o pensión base, que llega con la actualización por movilidad correspondiente a la inflación medida por el INDEC dos meses atrás. El Medio Aguinaldo (SAC): Es un derecho adquirido por ley. Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del segundo semestre (julio-diciembre).

Es un derecho adquirido por ley. Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del segundo semestre (julio-diciembre). El Bono Extraordinario: Es una suma fija, no remunerativa. Dato importante: El aguinaldo se calcula sobre el haber puro, NO incluye al bono en su base de cálculo. Esto significa que el bono no se “aguinalda”.

Situación de la AUH y SUAF en diciembre 2025

Una de las preguntas más recurrentes en buscadores es: “¿Hay bono para la Asignación Universal por Hijo?”. La respuesta requiere matices para no generar falsas expectativas.

Técnicamente, ANSES no liquida un “bono navideño” para la AUH ni para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) bajo el mismo decreto que los jubilados. Sin embargo, diciembre es un mes clave para la AUH por otros ingresos adicionales:

Aumento de la Tarjeta Alimentar: En muchos casos, el Ministerio de Capital Humano refuerza los montos de la prestación alimentaria en diciembre para cubrir la mesa navideña.

En muchos casos, el Ministerio de Capital Humano refuerza los montos de la prestación alimentaria en diciembre para cubrir la mesa navideña. Retenido del 20% (Libreta): Quienes presentaron la Libreta de Salud y Educación en los meses previos, suelen ver acreditado el acumulado del 20% retenido durante el año anterior en estas fechas.

Quienes presentaron la Libreta de Salud y Educación en los meses previos, suelen ver acreditado el acumulado del 20% retenido durante el año anterior en estas fechas. Complemento Leche 1000 Días: Se mantiene el pago actualizado para titulares con hijos de hasta 3 años.

En resumen: aunque no figura como “bono de navidad” en el recibo, el monto final de bolsillo para la AUH suele ser superior en diciembre debido a estos complementos acumulados.

Fechas de cobro en diciembre 2025: Jubilados y Pensionados (Haber Mínimo)

Cobran haber + aguinaldo + bono en la misma fecha. El cronograma estimado se reanuda tras el feriado:

Terminación DNI Fecha Estimada de Pago 0 Martes 9 de diciembre 1 Martes 9 de diciembre 2 y 3 Miércoles 10 de diciembre 4 y 5 Jueves 11 de diciembre 6 y 7 Viernes 12 de diciembre 8 y 9 Lunes 15 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

Este grupo cobra hacia final de mes. Perciben haber y aguinaldo conjunto. Si su haber es apenas superior a la mínima, recibirán un bono proporcional para alcanzar el tope de equidad.

Terminación DNI Fecha Estimada de Pago 0 y 1 Martes 16 de diciembre 2 y 3 Miércoles 17 de diciembre 4 y 5 Jueves 18 de diciembre 6 y 7 Viernes 19 de diciembre 8 y 9 Lunes 22 de diciembre

Nota importante: ANSES tiene la facultad de adelantar pagos si considera que las fechas límites están muy próximas a las fiestas festivas (24 y 25 de diciembre). Mantenete atento a la confirmación oficial diaria.