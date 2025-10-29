Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte, el joven desaparecido tras una tormenta en Ezeiza

Este martes, la policía encontró el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, un joven de 18 años oriundo de Tristán Suárez que estaba desaparecido desde el sábado a la madrugada, cuando regresaba de un boliche y fue sorprendido por una tormenta.

¿Cómo fue la última noche de Nicolás Duarte?

El viernes por la noche, Nicolás salió a bailar al boliche “Egipto”, situado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, a solo 25 minutos de su casa. Su último rastro fue captado por una cámara de seguridad alrededor de las 8 de la mañana del sábado.

A unos 100 metros de donde fue visto por última vez se encuentra el arroyo Aguirre, y un precario puente peatonal que, debido a la intensa lluvia, podría haber tenido un caudal mayor. Las autoridades enfocaron los rastrillajes en esa zona bajo la hipótesis de que el adolescente haya caído al agua y fue arrastrado por la corriente.

Detalles de la búsqueda en circunstancias adversas

Según la reconstrucción del caso, Duarte habría permanecido en el boliche hasta las 4:15 de la mañana. Policías y testigos informaron que fue retirado del lugar por el personal de seguridad por encontrarse en estado de ebriedad. A partir de ese momento, la cámara de seguridad lo registró caminando bajo la lluvia, recorriendo cerca de ocho kilómetros en un lapso de cuatro horas.

Un recolector de basura que trabaja en la zona declaró haber visto a Duarte cerca de las 8 horas, en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El joven le respondió que no necesitaba asistencia y siguió su camino. Este testimonio se volvió relevante ya que las siguientes imágenes de las cámaras mostraban a Duarte dirigiéndose hacia un puente sin barandas sobre el arroyo Ortega alrededor de las 8:02 de la mañana, momento en el cual se pierde su rastro.

La confirmación de la tragedia y el avance de la investigación

Finalmente, la principal hipótesis se confirmó cuando su cuerpo fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre por un equipo de buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La búsqueda se dio por finalizada a las 16:50 del mismo día.

Tras el hallazgo, la causa permanece bajo investigación, liderada por Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza. Los familiares y amigos de Nicolás habían recorrido hospitales y comisarías en busca de novedades mientras la Policía Bonaerense realizaba un operativo que incluía a bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones.