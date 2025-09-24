Caso de las chicas desaparecidas: Hallan un tercer cadáver en Florencio Varela

Francisco Díaz
image 1945

Desde primeras horas de la mañana, la causa que investiga la desaparición de tres jóvenes mujeres dio un giro dramático: la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense confirmó el hallazgo de un tercer cadáver en un inmueble allanado en la zona de Villa Vatteone, en el partido de Florencio Varela.

El procedimiento se efectuó poco después de las 9 horas, luego de que los investigadores lograran triangulación y localización gracias al impacto que habría sufrido el teléfono celular de una de las víctimas contra una antena en la zona, pista que resultó determinante para avanzar en la búsqueda.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron que la vivienda estaba siendo limpiada por dos personas, en medio de un ambiente con un fuerte olor a lavandina. En el interior, se encontraron rastros de sangre, lo que disparó las sospechas sobre la intencionalidad de ocultamiento de pruebas, indicaron fuentes policiales.

Hasta el momento, no ha trascendido oficialmente la identidad de ninguno de los cadáveres. La causa está bajo estricto secreto de sumario, y los investigadores judiciales dispusieron que técnicos forenses realicen todas las diligencias necesarias: identificación de los cuerpos, determinación de la data y causa de muerte, y verificación de la relación entre los hallazgos y la desaparición de las mujeres.

Familiares de las jóvenes permanecen expectantes, reclamando la máxima transparencia de las autoridades. Algunos allegados fueron convocados por la fiscalía para presenciar las instancias de reconocimiento que se ordenen.

