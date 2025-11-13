Hallan sin vida a un empresario inmobiliario de Pinamar en Costa Esmeralda

Un empresario del sector inmobiliario, de 42 años y oriundo de Pinamar, fue encontrado sin vida durante la mañana de este jueves dentro de un local ubicado en el centro comercial del barrio privado Costa Esmeralda, en el Partido de La Costa. La confirmación fue realizada por la Policía, que intervino tras el aviso recibido en las primeras horas del día.

La Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de reconstruir en detalle las circunstancias previas al hecho.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, un amigo del empresario declaró que la noche anterior el fallecido había cenado con su familia y que, al retirarse, manifestó que debía asistir a un tercero cuyo vehículo habría quedado atascado en la playa. Sin embargo, esa situación nunca ocurrió. El supuesto automovilista era, en realidad, la misma persona que brindó testimonio posteriormente ante la Policía.

De acuerdo con su relato, este hombre se acercó a la inmobiliaria ubicada en Costa Esmeralda este jueves alrededor de las 8.30, a pedido de la familia del empresario, que no había logrado comunicarse con él. Al ingresar al lugar, encontró el cuerpo dentro de la oficina sin vida

En las inmediaciones también fue hallada la camioneta RAM negra perteneciente al empresario, lo que permitió confirmar que había llegado al lugar por sus propios medios.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales y periciales, mientras se espera la intervención formal de la Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento del hecho. La noticia generó un fuerte impacto tanto en Costa Esmeralda como en Pinamar, donde el empresario era una figura conocida dentro del rubro inmobiliario.

