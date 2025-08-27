banner ad

Hallan sin vida a reconocido médico de Castelli

Francisco Díaz

En horas de la tarde de este martes, fue encontrado sin vida el reconocido médico de Castelli, Gustavo Serpa, especialista en medicina y gastroenterología.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Falucho, donde integrantes de su familia dieron aviso a las autoridades.

Hasta el momento, se investigan las causas del deceso, mientras que personal policial y judicial trabaja en el lugar para esclarecer el hecho hizo saber el medio local Cstelli Diario.

Ampliaremos.

Más leídas