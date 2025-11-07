Hallan muertas a madre e hija en Villa Luro: investigan si hubo homicidio o muerte natural

Este jueves, en el barrio de Villa Luro, se descubrieron los cuerpos sin vida de una madre de 74 años y su hija de 40 en su hogar. El hallazgo se efectuó gracias a un llamado realizado por una vecina que se había mostrado preocupada por la falta de contacto con ellas en los últimos días.

Detalles sobre el Hallazgo de los Cuerpos

La vecina, quien reside en la cercanía del domicilio, se comunicó con el 911 alrededor del mediodía, indicando que “no veía a su vecina desde hace unos días”. Según la información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, esta alerta llevó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Al llegar al domicilio situado en Morón 4964, los agentes de policía, tras consultar con la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, ingresaron al hogar con fuerza, ya que la puerta no mostraba signos de haber sido violentada.

Investigación en Curso por Homicidio

Dentro de la vivienda, se encontraron a ambas víctimas en una habitación. Inmediatamente se convocó a la Unidad Criminalística para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Desde ese momento, un equipo de personal de Investigaciones y Científica ha estado trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del deceso.

En las inmediaciones del domicilio, se pudo observar la presencia de bomberos y policías, así como diversos profesionales del área investigativa que intentan determinar si las muertes se relacionan con un hecho violento o si, por el contrario, no hay indicios de intervención de terceros.

El incidente ha causado conmoción en el barrio. Los vecinos expresan su preocupación por la seguridad en la zona tras el hallazgo. Si bien las autoridades aún no han emitido declaraciones finales sobre las causas de las muertes, el hecho sigue generando interés y alarma entre los residentes locales.