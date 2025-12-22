¿Habrá un bono para jubilados en 2026? Lo que dijo Luis Caputo y cómo impacta en los haberes previsionales

La llegada de un nuevo año trae consigo incertidumbre para muchos jubilados y pensionados argentinos. Más allá del ajuste habitual por inflación, la expectativa sobre posibles refuerzos extraordinarios —como el popular bono— sigue en debate entre quienes perciben haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (ANSES) y analistas económicos.

Aumento por movilidad jubilatoria en enero 2026

Antes de considerar cualquier refuerzo adicional, el Gobierno nacional confirmó que las jubilaciones y pensiones se actualizarán en enero de 2026 conforme a la fórmula de movilidad vigente. Este ajuste se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y permite que los ingresos previsionales sigan el ritmo de la inflación medida en periodos previos.

El incremento previsto para enero es del 2,47%

, calculado sobre el IPC de noviembre de 2025. Gracias a esta actualización, el haber mínimo de jubilación pasará a estar alrededor de $349.303,33.

Este ajuste automático es la base sobre la cual se discute la continuidad o no de cualquier bono extraordinario para 2026.

Qué dijo el ministro de Economía sobre el bono

El ministro de Economía, Luis Caputo, se manifestó claramente sobre el tema: no está previsto otorgar aumentos extraordinarios fuera de lo que marca el presupuesto nacional, y los incrementos garantizados para jubilados provendrán exclusivamente de la movilidad por inflación.

Sin embargo, esto no implica la eliminación automática del bono extraordinario que muchos jubilados ya conocen. En el proyecto de Presupuesto 2026 se ratifica la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, manteniéndose como un monto fijo, aunque sin actualización por inflación.

Este bono adicional se aplica sobre la jubilación mínima y puede elevar significativamente el ingreso total de los jubilados de menores recursos.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo recibirían únicamente el ajuste por inflación, sin refuerzos extraordinarios.

Qué esperar en los próximos meses

La discusión sobre el bono para jubilados en 2026 continúa en ámbitos políticos y económicos, y su continuidad está vinculada a decisiones administrativas mensuales y al presupuesto nacional.

Además del ajuste por inflación y del bono eventual, los jubilados deben tener en cuenta:

La fórmula de movilidad seguirá siendo el principal motor de los aumentos de haberes.

El bono de $70.000 está congelado desde marzo de 2024 y no contempla actualización automática por inflación en 2026.

Estas variables impactan directamente en la planificación financiera de millones de jubilados y pensionados de ANSES en Argentina durante el primer semestre de 2026.