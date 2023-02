Alberto Sileoni habló sobre la reforma en la Educación Secundaria y apuntó contra la Oposición

El Directo de Cultura y Educación Bonaerense, Alberto Sileoni, habló luego del debate que generó la idea de Axel Kicillof para reformar la Educación Secundaria, y fue duro con la Oposición. El Funcionario brindó una conferencia de prensa en La Plata donde ratificó que el tema será tratado el año próximo tal como estaba previsto.

"Este año avanzaremos en la intensificación de la enseñanza, en las pruebas escolares, en jornadas institucionales de convivencia. También en la asistencia y en la planificación de la enseñanza, que son los otros temas que se trabajaron en esta actualización”, señaló Sileoni.





Duras críticas a la Oposición

Por otro lado, Sileoni, se refirió al impacto que tuvo el tema en los medios de comunicación y a las críticas de buena parte de la Oposición. Para esta última la idea solo apunta a ponerle fin a la repitencia de los alumnos.

“Hemos hecho una discusión en los canales institucionales, en el Consejo General de Educación y la discusión terminó en los canales de televisión. Lo primero que queremos decirle a la sociedad es que la matriz de la Educación Secundaria es un tema de gran complejidad. Exige un tratamiento más desapasionado, donde podamos hacer argumentaciones complejas y, en algún sentido, esto no ocurrió”, manifestó el Director de Educación.

“Buena parte de la Oposición no entendió el tema que nosotros estamos proponiendo. En algún sentido duele el giro de esta discusión que termina metida en el medio de la campaña electoral. No hay facilismos, no hay flexibilización, no queremos pasar a todos los chicos de año, no es cierto que propongamos eso”, remarcó.

“La repitencia termina siendo el tema cuando en realidad no es el tema central. Tiene 110 años en el sistema educativo. Lo que ha cambiado el mundo respecto de aquel mundo de 1910, lo que han cambiando las sociedades, y nosotros no podemos discutir la repitencia porque allí hay una matriz profunda que pareciera que nos impide salir de ese tema. ¿Es necesario cambiar la escuela secundaria? ¿O no es necesario?”, concluyó Sileoni.