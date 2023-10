Habló el Papa en la previa a las Elecciones: ¿Qué dijo el Sumo Pontífice?

El Papa Francisco habló en la previa a las Elecciones del domingo y dijo que “no es comunista y hay que tener cuidado con los flautistas de Hamelin que encantan a la gente y la terminan ahogando”. De esta manera, respondió a los dichos sobre Él que había realizado el Libertario Javier Milei.

“Los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías”, manifestó en relación al voto juvenil para La Libertad Avanza. “A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio”, agregó.

“Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente y la terminan ahogando. Gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro”, agregó.

“La palabra crisis me gusta porque tiene movimiento interno. Pero de una crisis se sale para arriba, no se sale con enjuagues. Se sale para arriba y no se sale solo”, sostuvo el Papa.

“El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo”, concluyó.