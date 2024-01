Habló el padre de Tomás Tello y avisó: “Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo”

Tomás Tello perdió la vida en la ciudad de Santa Teresita, donde primero fue atacado a golpes por un grupo de personas y luego una de ellas le pegó un puntazo en el pecho.

El padre del joven no ocultó su enojo: “Quiero que se haga Justicia. Yo me fui de Santa Teresita, estoy en la casa de mi novia porque es la única que me tranquiliza”.

El hombre advirtió: “Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo. No quiero que pase eso y darle un sufrimiento más a mi familia. Me estoy conteniendo, todavía no caí en lo que pasó. Me sacaron a mi bebé, me lo mataron más de nueve cobardes y nadie hizo nada”.

El padre de Tomás manifestó: “Esto empezó a las 4.30 de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las 7. A las 6 de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea. Y nunca fue la Policía”.

Qué dicen las fuentes oficiales

Todo comenzó a las 7:30 de este lunes 1 de enero en la calle 39 y Costanera, y continuó en calle 44 al 100, a pocos metros del mar.

Según el testigos presenciales, “uno de los detenidos de 21 años y oriundo de Santa Teresita, más otros tres sospechosos de 29 y 27 años y un ciudadano uruguayo de 57, comenzaron a agredir a Tomás y a su grupo de amigos. Luego, los corrieron hasta la calle 44, entre 1 y 2, donde los cuatro agresores acorralaron a la víctima y una de ellas le aplicó un puntazo en el tórax“.

