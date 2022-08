AFIP: El nuevo titular habló y apuntó a beneficiar a los contribuyentes

El nuevo titular de la AFIP, Carlos Castagneto, manifestó su deseo de lograr un organismo “amigable, que le simplifique a los contribuyentes el pago de sus impuestos.”



El ex Diputado nacional dijo que “no es fácil unificar impuestos, ni es algo de un día para el otro, pero sí hay que hacer una revisión de la parte impositiva porque uno tiene impuestos nacionales, provinciales, y tasas municipales”.



Castagneto afirmó que “cada jurisdicción tiene su derecho pero hay que coordinar el accionar para que todos los días no le llegue a uno una boleta de un impuesto”.



El nuevo titular sostuvo que “lo que no vamos a perdonar es el trabajo ilegal, la trata laboral, como lo venimos trabajando.”