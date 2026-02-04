Haberes ANSES: Montos de febrero con el aumento del 2,85% y cronograma por Carnaval

El sistema previsional argentino inicia febrero de 2026 con una actualización en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Esta suba, regida por el índice de precios al consumidor, busca mitigar el impacto inflacionario en los ingresos de más de 17 millones de personas. La particularidad de este mes radica en la gestión de los pagos frente al fin de semana largo de Carnaval, lo que exige una atención especial a las fechas de cobro para evitar demoras en el acceso al efectivo.

A continuación, detallamos la composición de los ingresos y los datos clave para la planificación financiera familiar durante este período.

Composición del ingreso para jubilados y pensionados

Desde este mes, ningún jubilado que haya accedido al sistema mediante el régimen general percibirá menos de un umbral determinado por el haber base y el refuerzo económico.

Jubilación Mínima: El haber bruto se establece en $359.254 .

El haber bruto se establece en . Bono Extraordinario: Se ratificó el pago del refuerzo de $70.000 .

Se ratificó el pago del refuerzo de . Ingreso Total de Bolsillo: Quienes cobran la mínima recibirán un total de $429.254.

Para quienes superan la mínima pero no alcanzan el tope mencionado, ANSES liquidará un bono proporcional. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $380.000 recibirá un extra de $49.254 para equiparar su ingreso al piso de protección social de este mes. Por su parte, el haber máximo para quienes aportaron en las categorías más altas escala a los $2.417.441.

Prestaciones sociales: AUH y Pensiones No Contributivas

El incremento del 2,85% también se traslada a las prestaciones asistenciales y familiares, quedando los montos de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Perciben el 80% de la mínima más el bono, totalizando $357.403 .

Perciben el 80% de la mínima más el bono, totalizando . Pensiones No Contributivas (PNC): Por Invalidez o Vejez, el monto final con refuerzo es de $321.478 .

Por Invalidez o Vejez, el monto final con refuerzo es de . Asignación Universal por Hijo (AUH): El valor nominal sube a $129.096 . Es importante recordar que el monto neto depositado es de $103.276 (80%), mientras que el resto se retiene hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación.

El valor nominal sube a . Es importante recordar que el monto neto depositado es de (80%), mientras que el resto se retiene hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación. Asignación por Embarazo (AUE): Sigue el mismo esquema de la AUH, con un pago mensual de $103.276.

El factor Carnaval: cambios en la logística de cobro

Los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero alteran la dinámica bancaria tradicional. ANSES ha decidido adelantar los pagos de las terminaciones de DNI iniciales para que los beneficiarios dispongan del dinero antes del inicio del receso.

Para los jubilados con haberes mínimos y titulares de AUH, los documentos finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4 verán sus depósitos acreditados entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero. En cambio, quienes tengan DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 deberán esperar al reinicio de la actividad bancaria el miércoles 18 de febrero. Se recomienda priorizar el uso de tarjetas de débito en comercios para evitar las largas filas que suelen producirse en los cajeros automáticos tras los días no laborables.

Consideración sobre el 82% móvil y el Salario Mínimo

Debido a que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se fijó en $346.800 para este mes, el 82% móvil garantizado por ley ($284.376) queda por debajo de la jubilación mínima actual. Por este motivo, los jubilados con 30 años de aportes efectivos no percibirán suplementos adicionales en febrero, ya que su haber ordinario ya cumple con la garantía de protección legal frente al salario mínimo.