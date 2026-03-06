Guía de descuentos en nafta para marzo: ¿Cómo ahorrar hasta $40.000 con bancos y billeteras?

Marzo inicia con una renovación estratégica de las promociones en estaciones de servicio, una noticia clave para el bolsillo de los conductores argentinos tras los últimos ajustes en los precios de los combustibles. En un mes marcado por el aumento de la movilidad debido al inicio del ciclo lectivo, aprovechar el cronograma de beneficios bancarios puede representar un ahorro mensual proyectado de hasta $40.000 para un usuario promedio.

La efectividad del ahorro este año depende de la combinación inteligente entre la entidad bancaria, el día de la semana y la billetera virtual utilizada, con MODO, BNA+ y Cuenta DNI posicionándose como las herramientas más rentables del mercado.

Cronograma de descuentos por día de la semana

Para maximizar el reintegro, es fundamental organizar las visitas al surtidor según el mapa de beneficios vigentes para esta primera quincena de marzo:

Lunes: Los clientes de Banco Galicia (Eminent) acceden a un 15% de reintegro con un tope de $15.000 mensuales. Para el resto de los clientes de la entidad, el beneficio es del 10% con un tope de $10.000. Quienes además acreditan su sueldo en el banco suman un 10% extra, permitiendo un ahorro acumulado de $20.000 .

Martes: El Banco Hipotecario ofrece un 15% de descuento exclusivo en estaciones Axion con un tope de $8.000 mensuales. Por su parte, el ICBC otorga un 15% para quienes acreditan haberes, con un tope de $15.000 pagando exclusivamente vía MODO.

Jueves: Banco Santander mantiene un 10% de ahorro para clientes Select en YPF con un tope de $7.500. El Banco Patagonia se destaca este día con un 20% de descuento general y un 25% para Plan Sueldo, con topes que alcanzan los $15.000.

Viernes: Es el día de mayor impacto para el Banco Nación (BNA). Pagando con MODO BNA+ se obtiene un 30% de descuento en YPF, Shell, Axion y Puma, con un tope mensual de $15.000. El Banco Credicoop también ofrece los viernes un 20% de ahorro con topes semanales de $6.000.

Es el día de mayor impacto para el . Pagando con MODO BNA+ se obtiene un 30% de descuento en YPF, Shell, Axion y Puma, con un tope mensual de . El también ofrece los viernes un 20% de ahorro con topes semanales de $6.000. Sábados y Domingos: La billetera Cuenta DNI del Banco Provincia lidera el fin de semana con un 25% de ahorro en estaciones YPF adheridas. El tope es de $8.000 semanales, lo que permite una planificación de carga recurrente muy ventajosa.

Beneficios adicionales mediante Apps de petroleras

Las petroleras han reforzado sus propios programas de fidelización, los cuales en muchos casos son acumulables con las promociones bancarias mencionadas:

App YPF: Los socios Serviclub mantienen un 6% de ahorro diario en cargas realizadas entre las 00:00 y las 06:00. También sigue vigente el 5% para socios del ACA y beneficios por canje de puntos.

Shell Box: La plataforma de Shell ofrece un 10% de descuento de lunes a viernes en su línea V-Power, con un tope de $4.000 por semana. Los suscriptores de Tarjeta 365 cuentan con beneficios adicionales en lubricantes.

La plataforma de Shell ofrece un 10% de descuento de lunes a viernes en su línea V-Power, con un tope de $4.000 por semana. Los suscriptores de cuentan con beneficios adicionales en lubricantes. App ON (Axion): Los usuarios pueden canjear puntos acumulados por rebajas directas que oscilan entre el 10% y el 15% en combustibles de la línea Quantium.

Claves técnicas para asegurar el reintegro

Para evitar que el beneficio sea rechazado, es vital prestar atención a las nuevas condiciones de interoperabilidad de marzo 2026: