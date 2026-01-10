Guía completa 2026: Cómo tramitar el subsidio para acompañante o cuidador en PAMI

Para muchos jubilados y pensionados en Argentina, contar con un acompañante terapéutico o auxiliar domiciliario no es un lujo, sino una necesidad vital para mantener la autonomía y la calidad de vida. En este 2026, PAMI (Programa de Atención Médica Integral) mantiene vigente su sistema de apoyo económico para facilitar esta prestación.

Es fundamental aclarar una distinción técnica que suele generar confusión: PAMI otorga principalmente un Subsidio para Auxiliar Domiciliario. Esta figura cumple funciones de acompañamiento y asistencia en las actividades de la vida diaria para personas con limitaciones psicofísicas que no cuentan con una red de apoyo familiar suficiente.

Requisitos indispensables para acceder al beneficio

Antes de iniciar la gestión, el afiliado o su entorno debe cumplir con las siguientes condiciones establecidas por el organismo:

Afiliación activa: Ser titular de PAMI con la credencial vigente.

Ser titular de PAMI con la credencial vigente. Dependencia funcional: Presentar limitaciones psicofísicas que impidan realizar tareas cotidianas de forma independiente.

Presentar limitaciones psicofísicas que impidan realizar tareas cotidianas de forma independiente. Falta de red de apoyo: Se prioriza a quienes viven solos o cuyos familiares no pueden brindar la atención necesaria por motivos laborales o de salud.

Se prioriza a quienes viven solos o cuyos familiares no pueden brindar la atención necesaria por motivos laborales o de salud. Evaluación social: El otorgamiento no es automático; un equipo interdisciplinario de PAMI realiza una evaluación socio-sanitaria para determinar la necesidad y el monto del subsidio.

Documentación necesaria: ¿Qué papeles preparar?

Para evitar demoras o rechazos en el trámite, es vital contar con la documentación completa y actualizada. Los formularios específicos se pueden descargar directamente desde la web oficial de PAMI.

DNI del afiliado: Original y fotocopia.

Original y fotocopia. Credencial de PAMI: O el último recibo de cobro.

O el último recibo de cobro. Informe Médico: Debe ser completado por el médico de cabecera o el especialista tratante, detallando el diagnóstico y la justificación clínica de por qué se requiere asistencia.

Debe ser completado por el médico de cabecera o el especialista tratante, detallando el diagnóstico y la justificación clínica de por qué se requiere asistencia. Nota de Solicitud: Un formulario donde se detallan los datos del afiliado y la persona propuesta para realizar el acompañamiento.

Un formulario donde se detallan los datos del afiliado y la persona propuesta para realizar el acompañamiento. Consentimiento Informado: Documento firmado donde el afiliado o su apoderado aceptan las condiciones del programa.

Paso a paso para realizar el trámite en 2026

Actualmente, PAMI ofrece dos vías principales para gestionar esta solicitud, priorizando la modalidad digital para agilizar los tiempos de respuesta.

Opción 1: Trámite Web o App Mi PAMI (Recomendado)

Es la vía más rápida y se puede realizar desde cualquier dispositivo:

Ingresar a la sección de Trámites Web en el portal de PAMI o abrir la aplicación Mi PAMI .

en el portal de PAMI o abrir la aplicación . Buscar la opción “Subsidio para auxiliar domiciliario” .

. Cargar las fotos o archivos PDF de la documentación mencionada arriba.

El sistema generará un número de caso para realizar el seguimiento online.

Opción 2: Trámite Presencial

Si prefiere realizarlo en persona, es obligatorio solicitar un turno previo:

Sacar turno a través de la web o llamando al 138 (PAMI Escucha) .

. Concurrir a la Agencia o UGL correspondiente con toda la documentación en mano.

El trámite puede ser realizado por el propio afiliado, su apoderado o un familiar directo.

¿Qué sucede después de presentar la solicitud?

Una vez ingresada la documentación, comienza la etapa de Evaluación de Servicio Social. Un trabajador social de la obra social se contactará (o realizará una visita domiciliaria) para constatar la situación habitacional y la red de contención del jubilado.

Es importante saber que el beneficio consiste en una ayuda económica parcial. Esto significa que PAMI deposita un monto mensual destinado a solventar parte del costo del acompañante, y el afiliado es quien suele contratar y gestionar directamente al profesional o auxiliar de su confianza.

Diferencia con la Internación Domiciliaria

Si el paciente requiere cuidados médicos complejos (enfermería, kinesiología, etc.), el trámite es diferente y se encuadra bajo el programa de Internación Domiciliaria (ID). En ese caso, es el médico de cabecera quien debe cargar una Orden Médica Electrónica (OME) directamente en el sistema, y el afiliado no suele tener que realizar gestiones adicionales más que la aceptación del servicio.