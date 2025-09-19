Grave choque frontal en Ruta 11: Un médico de Pinamar lucha por su vida

Francisco Díaz
CHOQUE RUTA 11

Un grave siniestro vial ocurrido este viernes en el kilómetro 376 de la Ruta Provincial N°11, a la altura de la localidad de Costa Esmeralda, en el Partido de La Costa dejó un saldo de tres personas heridas, una de ellas en gravísimo estado de salud.

El choque frontal involucró a una camioneta Ford F-100 y a un automóvil Fiat Cronos, generando gran preocupación por el estado de los conductores y obligando a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El conductor del Fiat Cronos, un reconocido médico de Pinamar de 57 años, quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo tras el violento impacto.

Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó trabajaron varios minutos para rescatarlo y finalmente lograron sacarlo con vida, aunque con múltiples traumatismos y en estado crítico. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó bajo código rojo.

CHOQU RUTA 11 A

En la camioneta Ford F-100, el conductor de 28 años sufrió fractura de clavícula y también debió ser derivado al mismo centro de salud. Su acompañante resultó ileso, pero recibió asistencia preventiva por parte del personal médico.

Bomberos, Defensa Civil, Policía Vial y los servicios de emergencias de La Costa y Pinamar trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona. Durante varias horas, el tránsito en la Ruta 11 se mantuvo reducido para permitir las tareas de rescate y la remoción de los vehículos.

Según los primeros indicios, la calzada mojada y un posible sobrepaso serían las causas del accidente, aunque las pericias oficiales siguen en curso. La investigación quedó a cargo de la UFID N°11 de Mar del Tuyú.

Fotos: Punto Uno 96.1

Más leídas