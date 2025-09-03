banner ad

Grave caso de grooming en General Belgrano: un detenido tras una investigación de la Policía Federal

Eric Olivera
Copia de Noticia2025 20250902 225426 0000

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la ciudad de General Belgrano, acusado de utilizar redes sociales para contactar a menores con fines sexuales. La investigación se inició en octubre de 2024 y estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Chascomús de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del Dr. Christian Gasquet.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 8 de General Madariaga, encabezada por el fiscal Dr. Walter Mercuri. Según fuentes judiciales, el trabajo de inteligencia permitió identificar al sospechoso, localizar su domicilio y reunir pruebas clave, entre ellas direcciones IP y datos vinculados a la prestadora de internet utilizada.

General Belgrano recuerda “El Pueblazo”: un hito que marcó a toda la comunidad
Mirá también:

General Belgrano recuerda “El Pueblazo”: un hito que marcó a toda la comunidad

En diciembre del mismo año, los investigadores detectaron la existencia de una nueva víctima, lo que derivó en la intervención de la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual. La víctima fue entrevistada mediante el protocolo de Cámara Gesell, confirmando la gravedad de los hechos.

Con el avance de la investigación, el Juzgado autorizó un allanamiento en el domicilio del acusado y una requisa personal. En el operativo, los agentes incautaron dispositivos electrónicos que fueron analizados por la División Comunicaciones de Mar del Plata de la Policía Federal. De esos peritajes se obtuvo material de relevancia para la causa.

El fiscal dispuso la inmediata aprehensión del imputado, quien fue trasladado a la sede de la DUOF Chascomús. En las próximas horas deberá prestar declaración indagatoria conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

De esta forma, la Policía Federal Argentina reafirmó su compromiso en la lucha contra los delitos informáticos y la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. El detenido quedó a disposición de la justicia, imputado por el delito de grooming.

Horror en General Belgrano: Tras altercado con su vecino, un hombre fue prendido fuego
Mirá también:

Horror en General Belgrano: Tras altercado con su vecino, un hombre fue prendido fuego
Compartir este artículo
Frio polar provincia
Vuelven las heladas y el frío polar a la Provincia de Buenos Aires ¿Cuándo?
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿Cuántos municipios integran la Quinta Sección y qué se vota el 7 de septiembre?
Recetas
General Belgrano recuerda “El Pueblazo”: un hito que marcó a toda la comunidad
General Belgrano
frio5
Septiembre arrancó helado: se esperan más lluvias y jornadas frías en la Provincia
Provincia
cuanto cuesta viajar en micro a la costa
La Provincia garantizará transporte público gratuito el 7 de septiembre para las elecciones
Provincia
Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina
Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos a partir de septiembre
Nacionales
IMG 20250902 115304 (1280 x 615 píxel)
Tragedia en La Plata: un joven de 17 años murió electrocutado mientras se bañaba
Provincia

Más leídas