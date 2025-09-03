Grave caso de grooming en General Belgrano: un detenido tras una investigación de la Policía Federal

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la ciudad de General Belgrano, acusado de utilizar redes sociales para contactar a menores con fines sexuales. La investigación se inició en octubre de 2024 y estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Chascomús de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del Dr. Christian Gasquet.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 8 de General Madariaga, encabezada por el fiscal Dr. Walter Mercuri. Según fuentes judiciales, el trabajo de inteligencia permitió identificar al sospechoso, localizar su domicilio y reunir pruebas clave, entre ellas direcciones IP y datos vinculados a la prestadora de internet utilizada.

En diciembre del mismo año, los investigadores detectaron la existencia de una nueva víctima, lo que derivó en la intervención de la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual. La víctima fue entrevistada mediante el protocolo de Cámara Gesell, confirmando la gravedad de los hechos.

Con el avance de la investigación, el Juzgado autorizó un allanamiento en el domicilio del acusado y una requisa personal. En el operativo, los agentes incautaron dispositivos electrónicos que fueron analizados por la División Comunicaciones de Mar del Plata de la Policía Federal. De esos peritajes se obtuvo material de relevancia para la causa.

El fiscal dispuso la inmediata aprehensión del imputado, quien fue trasladado a la sede de la DUOF Chascomús. En las próximas horas deberá prestar declaración indagatoria conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

De esta forma, la Policía Federal Argentina reafirmó su compromiso en la lucha contra los delitos informáticos y la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. El detenido quedó a disposición de la justicia, imputado por el delito de grooming.