Accidente en Ruta 41: Una nena de dos años en gravísimo estado fue derivada vía aérea a La Plata

Francisco Díaz
helicoptero sanitario trasladao nena accidente ruta 41 a

Tal como informó INFOZONA, un grave accidente se registró durante la mañana de este viernes en la Ruta Provincial 41, en jurisdicción del partido de General Belgrano, cuando un camión con tráiler volcó y cayó sobre un automóvil Chevrolet Onix que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, varios ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital “Juan E. de la Fuente” de General Belgrano.

La situación más crítica es la de una niña de tan solo 2 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanece en estado delicado.

Ante la complejidad del cuadro, en el hospital belgranense se montó de manera provisoria una unidad de terapia intensiva pediátrica para estabilizarla mientras se organizaba su derivación a un centro de mayor complejidad.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se dispuso el traslado de un equipo de médicos pediatras especializados en trauma en una UTIM hacia la Unidad de Pronta Atención (UPA Trauma) de Lezama, donde durante la temporada estival tiene base operativa el helicóptero sanitario.

Pasado el mediodía, la aeronave partió desde Lezama hacia General Belgrano y descendió en el polideportivo municipal, que fue acondicionado como helipuerto. Allí se concretó el operativo de traslado aéreo hacia la ciudad de La Plata.

El helicóptero aterrizó en el helipuerto del Hospital San Martín y, posteriormente, la menor fue derivada por vía terrestre al Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, centro de referencia provincial en alta complejidad pediátrica.

Familiares y allegados solicitaron una cadena de oración por la pronta recuperación de la pequeña.

Debido al siniestro, el tránsito en la Ruta 41 fue desviado por la Ruta Provincial 215 mientras continúan las tareas de asistencia, peritajes y limpieza en el lugar. Las autoridades trabajan para normalizar la circulación lo antes posible

