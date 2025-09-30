Grave accidente en Ruta 2: un camión frigorífico se estrelló contra un árbol

Francisco Díaz
accidente camion frigorifico 3

Un grave accidente de tránsito estuvo a punto de terminar en tragedia cuando un camión frigorífico que circulaba por la Ruta 2, a la altura del kilómetro 47, en las afueras del partido bonaerense de La Plata, perdió el control y terminó embistiendo contra un árbol.

En el vehículo viajaban el conductor y dos acompañantes. Uno de ellos resultó gravemente herido y debió ser internado de urgencia en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece con pronóstico reservado.

Según informaron voceros del cuartel de bomberos de El Peligro, el impacto fue de tal magnitud que el camión quedó prácticamente destruido. Dos de las víctimas pudieron ser asistidas de inmediato, pero la tercera quedó atrapada en la cabina y tuvo que ser rescatada por los bomberos.

Tras estabilizar al herido más comprometido, los paramédicos del SAME lo trasladaron con código rojo hacia el hospital.

Por estas horas, los investigadores intentan determinar qué fue lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado en ese tramo de la traza, donde la visibilidad suele ser reducida por la escasa iluminación.

