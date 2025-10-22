Grave accidente en la ruta 226: un auto se despistó, volcó y provocó un choque en cadena

Un violento vuelco ocurrido este miércoles a la mañana en la ruta 226, a la altura del kilómetro 14, dejó como saldo un hombre hospitalizado con múltiples lesiones y provocó además un choque en cadena entre otros tres vehículos.

El siniestro se registró en dirección hacia Balcarce, cuando un Peugeot 207 se despistó por motivos que aún se investigan. Tras perder el control, el vehículo volcó y su conductor salió despedido del habitáculo, quedando tendido a un costado de la autovía.

Al llegar los equipos de emergencia, policías y rescatistas encontraron al hombre consciente, pero con diversos traumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece bajo observación médica.

En tanto, el vuelco del Peugeot generó un choque en cadena que involucró a otros tres autos que circulaban en el mismo sentido. Afortunadamente, no hubo más heridos entre los ocupantes de esos vehículos.

En el lugar trabajaron bomberos del cuartel Sierra de los Padres, personal de Vialidad y fuerzas de seguridad, que asistieron al herido y coordinaron las tareas para restablecer la circulación, que se mantuvo reducida a un solo carril durante la mañana.