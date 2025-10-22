Grave accidente en la ruta 226: un auto se despistó, volcó y provocó un choque en cadena

Francisco Díaz
accidente 226

Un violento vuelco ocurrido este miércoles a la mañana en la ruta 226, a la altura del kilómetro 14, dejó como saldo un hombre hospitalizado con múltiples lesiones y provocó además un choque en cadena entre otros tres vehículos.

El siniestro se registró en dirección hacia Balcarce, cuando un Peugeot 207 se despistó por motivos que aún se investigan. Tras perder el control, el vehículo volcó y su conductor salió despedido del habitáculo, quedando tendido a un costado de la autovía.

Temporal dejó graves daños en Provincia de Buenos Aires y suspenden clases en varias localidades
Mirá también:

Temporal dejó graves daños en Provincia de Buenos Aires y suspenden clases en varias localidades

Al llegar los equipos de emergencia, policías y rescatistas encontraron al hombre consciente, pero con diversos traumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece bajo observación médica.

En tanto, el vuelco del Peugeot generó un choque en cadena que involucró a otros tres autos que circulaban en el mismo sentido. Afortunadamente, no hubo más heridos entre los ocupantes de esos vehículos.

En el lugar trabajaron bomberos del cuartel Sierra de los Padres, personal de Vialidad y fuerzas de seguridad, que asistieron al herido y coordinaron las tareas para restablecer la circulación, que se mantuvo reducida a un solo carril durante la mañana.

Descuentos sin límite en Salud: Banco Provincia activa promociones en su billetera virtual
Mirá también:

Descuentos sin límite en Salud: Banco Provincia activa promociones en su billetera virtual
ETIQUETAS
Compartir este artículo
alerta tormenta
Emiten alerta amarilla por tormentas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
gesell hallado sin vida
Conmoción en Villa Gesell: encontraron a un hombre con un tiro en la cabeza en la vía pública
Villa Gesell
catalina pergamino
Los padres de Catalina celebran su recuperación tras la explosión en Pergamino
Nacionales
o 1760928073 30080
El misterio de los jubilados desaparecidos en Chubut: Las principales hipótesis que maneja la investigación
Nacionales
IMG 20251022 001204 (1280 x 720 píxel)
Fuerte temporal en Benito Juárez: Reportan graves destrozos, daños en el Hospital y suspenden las clases
Provincia Sociedad
Neuquén arranca su campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas de octubre
Elecciones 2025: La Cámara Electoral resolvió que los datos se publiquen provincia por provincia
Nacionales
fresco y agrada
Tras el fuerte temporal en varias ciudades bonaerenses, así estará el tiempo este miércoles 22
Provincia

Más leídas