Los participantes de Gran Hermano vieron el partido de Argentina y su reacción fue tendencia

Este martes no fue un buen comienzo de semana para muchos argentinos tras la derrota de la Selección Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, y la casa de Gran Hermano no fue la excepción.

Los participantes pudieron ver el partido y pasaron por todas las emociones. Además, se escucharon algunas frases polémicas y reacciones de las que vemos en su día a día.

Para esta ocasión especial, la producción preparó una mañana especial. Los despertó con un desayuno, les entregó camisetas albicelestes y el periodista Hernán Feler para que les narrara las acciones del partido. La idea era evitar cualquier referencia posible al afuera que pudiera desprenderse de los relatores y comentaristas de la TV Pública y TyC Sports, las dos señales que cuentan con los derechos de transmisión.

Con el correr de los minutos comenzaron algunos comentarios, entre ellos el de Alfa, que fue el más señalado en las redes sociales. Coti le pregunto: “¿Quérés una banderita?”, a lo que el hombre la rechaza y señalando un pañuelo que tenía puesto en la cabeza le responde: “Esta es mi bandera”, haciendo alusión a la bandera de Estados Unidos. “No, no, no. ¿Qué haces acá mirando el partido?”, respondió la joven, sin obtener respuesta.

Otro de los momentos que en las redes no le perdonaron a Alfa, fue cuando cantaron el Himno Nacional Argentino y el hombre no dio buenas señales. Además no reaccionó al gol convertido por Lionel Messi, con un penal que le daba el triunfo al equipo argentino.

Lo quiero fuera de la casa y fuera de Mi País 🇦🇷

¡Hagamos patria! Walter al 9009#GranHermano pic.twitter.com/nOEdJ9zmBR — León 🦁 Alfa al 9009 (@LeonParraguezz) November 22, 2022

Algunos usuarios de las redes no lo perdonaron y comenzaron con la campaña “Alfa al 9009”, el famoso número de votación para eliminar a un participante de la casa.

Por el contario, el resto de los hermanitos vivió a full el partido y el que más reaccionó fue Agustín, a quien se lo vio muy enojado e insultó frente al televisor, ante la mirada atónita de la mayoría de sus compañeros.

Apenas vio la decisión que tomó el VAR, mostró toda su ira: “F..., la c... bien de tu tía, hijo de p..., la bandera, la p... que te parió”. “Eh, pará, cul...”, lo trató de calmar Maxi, junto con Romina, que estaba sentada justo al lado de él y le pidió lo mismo.