Matías Guayán padece una patología llamada "Retinopatía del Prematuro" y debe ser operado en el país asiático.

Una pareja ganó 300 mil pesos en el bingo de la localidad de Morteros, en Córdoba y decidió donar 50 mil para la Campaña Solidaria por Matías Guayán. El niño tiene 12 años y padece una patología llamada Retinopatía del Prematuro de grado 5.





La campaña “Ayudemos a Matías” tiene como objetivo juntar dinero para que el nene tenga la posibilidad de operarse en China. Para esto, la familia Guayán necesitaría unos 50 mil dólares para la intervención quirúrgica.

“Se acercó una pareja y me dijo que quería entregar una donación, le señale la urna para que deposite ahí el dinero, pero él me comentó que la suma que quería donar no entraba en la urna. Nos donó 50 mil pesos, solo lo abrazó a Matias y le dijo que quería que cumpla su sueño”, contó Marcela Fernández, la madre del nene, al Noticiero Regional Cooperativo de Canal 50 de la localidad cordobesa.

La Retinopatía del Prematuro (ROP por sus siglas en inglés) es una enfermedad que puede afectar a los bebés prematuros y que provoca un crecimiento de vasos sanguíneos anormales en la retina de los ojos. Como consecuencia del ROP, la persona puede tener estrabismo, ambliopía –oscurecimiento de la visión- o glaucoma.