Google y Qualcomm impulsan la fusión de Android y ChromeOS con nuevos procesadores de alta gama

El mundo de la tecnología se prepara para una transformación significativa tras los últimos anuncios de Qualcomm en su evento anual en Hawái. La compañía presentó sus nuevos procesadores de última generación, con el objetivo de ofrecer mayor rendimiento, eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial tanto en smartphones como en computadoras portátiles.

Nuevos procesadores para smartphones de gama alta

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 lidera la oferta de Qualcomm para móviles premium. Este chip promete:

Mejor rendimiento gráfico y gestión de energía

Integración avanzada de inteligencia artificial en el dispositivo

Experiencias más rápidas y seguras sin depender de la nube

Marcas como Xiaomi ya confirmaron que sus próximos modelos, como el Xiaomi 17, incorporarán este procesador. La competencia principal será con MediaTek Dimensity 9500, lo que garantiza una carrera intensa por dominar el segmento de móviles de alta gama.

Procesadores para PCs y el impulso de ARM

En el terreno de las computadoras, Qualcomm presentó el Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, diseñados para:

Rivalizar con Intel y AMD en rendimiento

Equipos más ligeros, silenciosos y con mayor autonomía

Soporte nativo para funciones de inteligencia artificial mediante unidades de procesamiento neuronal integradas

Microsoft respalda esta transición con el programa Copilot+, lo que permitirá que los PCs con estos procesadores ejecuten funciones exclusivas de Windows 11 vinculadas a IA. Esto posiciona a las laptops con ARM como opciones competitivas frente a los modelos tradicionales.

Convergencia de Android y ChromeOS

Google también anunció su plan de unificar Android y ChromeOS en una plataforma tecnológica común. El objetivo es que Android funcione como base para móviles, tabletas y computadoras, permitiendo una experiencia integrada en todo tipo de dispositivos.

Algunos avances ya están presentes en Android 16, que incluye: