Google Street View: el calendario 2025 de recorridos en la provincia de Buenos Aires

Google Maps se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de personas en todo el mundo. Su practicidad para consultar direcciones, ver horarios de comercios, acceder a teléfonos y hasta explorar lugares mediante imágenes cargadas por otros usuarios, la vuelve una aplicación única. Sin embargo, hay una función que genera especial curiosidad: la posibilidad de caminar virtualmente por calles y avenidas gracias a Street View y sus imágenes en 360°.

Cómo funciona el coche de Google Street View

Para mantener actualizadas las imágenes que se ven en la plataforma, Google recorre distintos lugares con su particular vehículo. Este auto, fácilmente reconocible por la cámara esférica instalada en el techo, va registrando cada rincón por donde pasa.

Lo interesante es que no se trata de un recorrido secreto: Google publica un calendario oficial que cualquiera puede consultar para saber cuándo estará en determinada ciudad o región.

Cómo consultar el calendario oficial

Si querés anticipar la llegada del famoso auto de Google, existen dos opciones:

Calendario oficial de Street View : en el sitio web de la aplicación podés ingresar a la sección “Qué zonas vamos a cartografiar”, elegir país, región y ciudad, y así ver las fechas estimadas de paso del coche.

: en el sitio web de la aplicación podés ingresar a la sección “Qué zonas vamos a cartografiar”, elegir país, región y ciudad, y así ver las fechas estimadas de paso del coche. Crear tus propias imágenes en 360°: otra alternativa es aportar contenido. Para esto necesitás una cámara en 360° aprobada por Google, registrar imágenes con GPS y luego subirlas a la plataforma de contribuciones. Una vez aprobadas, se suman al mapa y están disponibles para todos los usuarios.

Es importante recordar que los calendarios son estimativos y pueden modificarse. Además, quienes deseen generar imágenes propias requieren equipamiento especializado y buena conexión a internet para subirlas en calidad adecuada.

Los recorridos de Street View en Buenos Aires durante 2025

Durante este año, el vehículo de Google ya recorrió algunas localidades del conurbano bonaerense y seguirá activo hasta fin de 2025 en distintas zonas de la provincia.

Según el calendario oficial, los distritos incluidos en esta etapa son:

Ezeiza

Cañuelas

Abbott

San Miguel del Monte

San Nicolás de los Arroyos

Pergamino

Miramar

Sierra de la Ventana

Vecinos y visitantes de estas ciudades podrán cruzarse con el coche más famoso del mundo digital, que trabaja en la construcción de un mapa actualizado y vivo de nuestro entorno.

Qué hacer si ves el coche de Google

Si en los próximos meses notás un auto con una cámara gigante en el techo, no se trata de casualidad: seguramente sea el vehículo de Google Street View pasando por tu barrio para dejar un registro actualizado de las calles.