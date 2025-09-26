Google lanza Search Live y abre un nuevo capítulo en la búsqueda por voz con IA

La forma en que accedemos a la información online está atravesando cambios profundos gracias a la inteligencia artificial. Los grandes jugadores tecnológicos buscan integrar nuevas herramientas que hagan más natural y dinámica la interacción con dispositivos, y en este camino la voz y la imagen comienzan a tener un rol central. En este contexto, Google acaba de dar un paso clave con el lanzamiento de Search Live, una función que promete transformar la experiencia de búsqueda en tiempo real.

Qué es Search Live y cómo funciona

La herramienta Search Live ya está disponible para todos los usuarios de Google en Estados Unidos a través de su aplicación móvil, tanto en Android como en iOS. Se activa con un nuevo botón “Live” ubicado debajo de la barra de búsqueda y permite:

Formular preguntas en voz alta.

Recibir respuestas instantáneas del asistente de IA.

del asistente de IA. Acceder a enlaces relevantes en tiempo real, extraídos directamente de la web.

A diferencia de otros asistentes conversacionales, Search Live no se limita a transcribir la voz, sino que ofrece una interacción más conversacional y dinámica, adaptada al flujo natural del diálogo con el usuario.

Integración con búsquedas visuales y Google Lens

Uno de los aspectos más innovadores de esta función es su capacidad para integrar voz e imagen al mismo tiempo. Gracias a la cámara del dispositivo y a Google Lens, los usuarios pueden realizar consultas multimodales. Esto abre la posibilidad de que el asistente comprenda tanto lo que se dice como lo que se muestra.

Algunas aplicaciones prácticas incluyen:

Cocina y recetas: mostrar los utensilios y preguntar para qué sirve cada uno.

mostrar los utensilios y preguntar para qué sirve cada uno. Tecnología: enfocar cables o dispositivos electrónicos y consultar cómo conectarlos.

enfocar cables o dispositivos electrónicos y consultar cómo conectarlos. Compras: identificar objetos o productos en tiempo real para obtener más información.

La experiencia resulta fluida porque la IA procesa simultáneamente la pregunta oral y el elemento visual enfocado.

Competencia en el mercado de asistentes con IA

El lanzamiento de Search Live se produce en medio de una fuerte competencia entre gigantes tecnológicos. Empresas como OpenAI (con el modo de voz de ChatGPT), Amazon (Alexa), Microsoft (Bing), Apple (Siri) y Meta avanzan en sus propios desarrollos. Frente a este panorama, Google busca consolidar su liderazgo ofreciendo una solución que combina:

Inmediatez de la inteligencia artificial.

Acceso directo a resultados en vivo.

Interacción multimodal con voz e imagen.

Esta estrategia muestra la capacidad de Google de llevar una herramienta experimental a una implementación masiva a nivel nacional en muy poco tiempo.

Limitaciones actuales y perspectivas de expansión

Por ahora, Search Live solo está disponible en inglés y en Estados Unidos. Google decidió restringir el lanzamiento inicial para garantizar precisión y seguridad, pero se espera que la expansión a otros idiomas y países sea inevitable a corto plazo, dado el alcance global de las búsquedas en línea.

El despliegue de esta función también implica una gran inversión en infraestructura tecnológica, ya que procesar simultáneamente voz, imagen y resultados web en tiempo real requiere recursos computacionales significativos.