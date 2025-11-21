Google lanza “Ofertas de vuelos” en Argentina: la nueva función con IA que busca pasajes baratos según tus preferencias

Planificar un viaje suele ser una de las partes más emocionantes, pero también una de las más agotadoras: comparar tarifas, revisar fechas, ajustar presupuestos y buscar alternativas entre decenas de aerolíneas. En ese escenario, Google anunció una nueva herramienta que promete simplificar el proceso y hacerlo mucho más intuitivo para cualquier viajero.

Cómo funciona la nueva herramienta “Ofertas de vuelos”

La compañía presentó “Ofertas de vuelos”, una función basada en inteligencia artificial que permite escribir un pedido en lenguaje natural y recibir una lista de pasajes económicos adaptados a lo que realmente buscás. A diferencia de los buscadores tradicionales, esta herramienta interpreta contextos, preferencias y detalles que suelen quedar fuera de las plataformas de búsqueda.

Google explicó que su IA es capaz de procesar pedidos complejos como:

“Quiero viajar una semana en febrero desde Buenos Aires, a un destino cálido, con vuelo directo y buena gastronomía.”

A partir de ese mensaje, la herramienta analiza:

Duración del viaje

Tipo de clima buscado

Presupuesto aproximado

Preferencias gastronómicas

Comodidad del vuelo (por ejemplo, si pediste vuelos directos)

Ubicación de salida y fecha estimada

Con esa información, cruza todo con los datos en tiempo real de Google Vuelos, lo que permite ofrecer opciones que coinciden con lo que el usuario quiere vivir y no solo con un destino puntual.

Qué diferencia a “Ofertas de vuelos” de los buscadores tradicionales

La clave está en la comprensión semántica. La IA no solo identifica lugares, sino que entiende la intención detrás del pedido. En lugar de obligarte a filtrar manualmente cientos de resultados, te muestra una lista relacionada con tu estilo de viaje.

Entre los beneficios destacados:

Menos tiempo buscando tarifas entre múltiples plataformas

Opciones actualizadas de cientos de aerolíneas y agencias

Resultados personalizados según criterios subjetivos, como clima o gastronomía

Mayor precisión al sugerir vuelos económicos que se ajusten a tus gustos reales

Google asegura que el objetivo es reducir el caos de la planificación en un contexto donde los precios cambian constantemente y las tarifas dinámicas complican las decisiones.

Disponibilidad en Argentina y en más de 60 idiomas

La función comenzó a habilitarse de manera progresiva y llegará a toda la Argentina en las próximas semanas. Además, estará disponible en más de 60 idiomas, incluido el español, lo que permitirá que cualquier usuario pueda utilizarla sin barreras idiomáticas.

Según la empresa, esta primera fase operará como una versión beta, pensada para recibir comentarios y seguir ajustando la herramienta según las experiencias de los viajeros.

Un paso más en la integración de IA al turismo

La llegada de Ofertas de vuelos se suma a otros servicios de Google que ya utilizan IA, como Maps con funciones impulsadas por Gemini o Google Fotos con ediciones automáticas. En este caso, la apuesta está en acompañar todo el proceso de viaje, desde la inspiración inicial hasta la elección del pasaje.

El propósito final es que planificar vacaciones, escapadas y viajes improvisados sea cada vez más simple, rápido y personalizado, incluso para quienes no suelen usar comparadores de vuelos.