Golpe al narcotráfico en Chascomús: La Policía Federal allanó viviendas y detuvo a tres personas

La Policía Federal Argentina llevó adelante un importante operativo en Chascomús que terminó con tres personas detenidas y el secuestro de estupefacientes y otros elementos. El procedimiento fue ejecutado por la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) Chascomús en el marco de una causa por infracción a la Ley N° 23.737.

La investigación incluyó tareas de campo, observaciones encubiertas y distintas medidas ordenadas por la Justicia, lo que permitió detectar maniobras compatibles con la comercialización en la ciudad.

Con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 del Dr. Christian Gasquet, la Fiscalía de Estupefacientes a cargo del Dr. Scoccimaro y la Ayudantía Fiscal del Dr. Jorge Larrarte, se libraron órdenes de allanamiento y requisa. Los procedimientos contaron con apoyo de grupos tácticos.

Durante uno de los operativos, un grupo de personas intentó obstaculizar el avance policial. La situación fue controlada mediante el uso racional y proporcional de medios disuasivos, sin poner en riesgo a vecinos ni al personal interviniente.

Como resultado se secuestró estupefacientes, teléfonos, dinero y otros elementos de interés para la causa. Entre los detenidos hay una persona que cumplía prisión domiciliaria y portaba una tobillera electrónica.

Un efectivo resultó con lesiones y algunos móviles sufrieron daños menores, sin registrarse heridos entre los vecinos. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento total del caso.

