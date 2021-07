Gollan anunció a su posible sucesor en el ministerio de salud. ¿De quién se trata?

El hasta ahora ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, integrará la lista del oficialismo en la provincia para las elecciones legislativas. El funcionario sostuvo al respecto: “Nosotros no estamos en el tema de las carreras políticas individuales, somos parte de un colectivo y cuando nos toca representar le ponemos todas las pilas, como siempre”.

“La mía es una vida dedicada a la política, siempre estuve en política incluso cuando estuve detenido o exiliado. Siempre tuve un vocación de servicio”, contó el candidato respecto de su historia personal.

“Debatamos ideas, no va más el pelito colorado o los saltitos como dijo Cristina ayer. La gente quiere paz y empezar a dejar la pandemia atrás”, reflexionó el Ministro.

Posible sucesor

“Estoy muy contento, no me deja de emocionar que el Presidente, Cristina y Axel hayan pensado en mí para estar en la lista representando”, confió el candidato y sostuvo respecto de su reemplazo al frente del Ministerio provincial.

Nicolás Kreplak

“Estoy seguro que Nicolás Kreplak seguirá al frente del Ministerio cuando yo termine mi gestión. Es una persona de una inteligencia impresionante. Lo definirá el gobernador”.

El Ministro también habló de su relación con la opositora Graciela Ocaña, denunciante en la causa que acabó con el Plan Qunita: “Ocaña me llamaba constantemente cuando era ministra porque de Salud no sabía nada. Yo la conocí personalmente cuando yo trabajaba en la Administración de Medicamentos”. “Yo tengo que salir a responder cuando Ocaña dice burradas aunque no me guste.