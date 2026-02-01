Giro inesperado por la agresión a un adolescente en Pinamar: detuvieron a un amigo

La investigación por la violenta agresión sufrida por un adolescente de 16 años en Pinamar durante la madrugada del sábado dio un giro inesperado luego de que uno de los acompañantes de la víctima confesara haber sido el autor del ataque. El joven quedó detenido tras admitir que golpeó a su amigo en medio de una discusión, desmintiendo así la versión inicial que hablaba de un ataque perpetrado por una patota.

Thiago, la víctima, permanece internado luego de haber sufrido un hematoma cerebral no quirúrgico y fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría debido a la gravedad del cuadro.

Sebastián, el padre del adolescente, expresó su profundo dolor y decepción al conocerse la verdad. “Me mintieron. Me quiero morir, no tengo palabras. Estoy decepcionado”, manifestó. Además, reveló que conoce al agresor desde que nació. “Los llevaba a la cancha, los traía. Son amigos del barrio, vecinos”, relató.

En un primer momento, se había denunciado que Thiago fue atacado por al menos seis jóvenes en el estacionamiento del muelle, entre las 5.30 y las 6 de la mañana. Según esa versión, los agresores habrían llegado desde la zona del muelle, insultado al adolescente y golpeado brutalmente, incluso con patadas en la cabeza.

Ese relato fue sostenido por los amigos de la víctima y por el propio Thiago, quien aún consciente le contó a su padre que había sido rodeado y agredido. Sin embargo, el avance de la investigación, el análisis de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo y la declaración testimonial ante la fiscal Mónica Ferre permitieron reconstruir lo ocurrido.

Uno de los jóvenes que estaba con Thiago se quebró y confesó que no hubo ningún ataque grupal. Según su declaración, “estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal”, provocándole la lesión con un codazo.

Con la nueva evidencia, la hipótesis del ataque de una patota quedó descartada y la causa tomó un rumbo completamente distinto. “Estoy destrozado. No lo puedo creer”, expresó Sebastián.

La investigación continúa mientras se aguarda la evolución médica del adolescente herido.