General Lavalle: Desde el Municipio responsabilizan a la Provincia por la vacunación de Juan Ponce de León

Continúa el escándalo por la vacunación al actor Juan Ponce de León, el recordado protagonista de Verano del ’98, en el Hospital Municipal de General Lavalle, provincia de Buenos Aires.

Es que el actor y músico de 45 años reside actualmente en la localidad de Costa del Este, Partido de la Costa y recibió la primera dosis de la Sputnik V el lunes 8 de marzo, en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio vecino de General Lavalle.

Fue el propio Ponce de León quien mostró en las redes sociales el comprobante de su inoculación pero decidió borrar el posteo tras la ola de críticas que recibió de sus seguidores. El músico, quien saltó a la fama por “Verano del 98″, se aplicó la vacuna rusa en General Lavalle. Contento, quiso mostrarlo a sus seguidores, pero logró lo contrario.

El actor publicó una fotografía del certificado que comprobaba que había recibido la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V y para celebrarlo posteó la imagen en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 18,7 seguidores, quienes enseguida se hicieron eco de la situación ya que la vacuna no está habilitada para personas jóvenes con factores de riesgo. En tanto, Ponce de León tampoco aclaró en qué circunstancias y por qué pudo acceder a la inmunización.

No entiendo, ¿no es para mayores?”, “Cualquiera. Mi papá todavía está esperando. Te dejo de seguir”, “¿Eras esencial?”, “Soy de riesgo y todavía sigo esperando. ¿Qué onda?”, fueron algunos de los mensajes que recibió el actor debajo de la fotografía que terminó por desaparecer de su perfil horas más tarde.

Por su parte desde el Municipio conducido por el radical José Rodríguez Ponte deslindaron toda responsabilidad y la transfirieron a la Provincia de Buenos Aires, además mencionaron que el actor tiene domicilio en dicho distrito aunque su residencia habitual es en el partido de La Costa.

El comunicado de la comuna es el siguiente:

“En relación a los hechos que son de público conocimiento, la Secretaria de Salud aclara que, la vacunación se suministra de acuerdo a una turnera, la cual habilita el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, según los datos suministrados por las personas en la pagina: VACUNATEPBA, que tienen carácter de declaración jurada.”

“Estos datos, se utilizan como criterios para establecer la priorización de las personas a vacunar. La Secretaria de Salud de la Municipalidad de Lavalle, no tiene injerencia sobre esa turnera y no podemos negar la vacunación a una persona que se encuentra registrada con el turno pertinente, ni administrar la vacuna a una persona que no se encuentre registrada en dicha turnera.”

“En relación a la vacunación del señor Juan Ponce de León; el mismo se registró, con domicilio en el Partido de General Lavalle y como persona de riesgo, integrando la población objetivo definida para ésta etapa de la campaña de vacunación.”

“De existir irregularidades en los datos suministrados por la persona, es la justicia quien determinará la responsabilidad que corresponda. Es por ello que se solicitó, al departamento de legales de la Municipalidad de General Lavalle, el asesoramiento para establecer si existieron anomalías y de ser así el accionar con las medidas legales pertinentes para qué no vuelvan a repetirse hechos similares en nuestro municipio y así garantizar la transparencia con la cual seguimos trabajando.”