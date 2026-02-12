General Belgrano se viste de fiesta para el Festival Mayor de Tango y Folklore

La ciudad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, entra en su temporada más vibrante y esperada con la llegada de una serie de eventos culturales y musicales que prometen convertirse en el epicentro del entretenimiento durante el fin de semana largo de Carnaval.

Un clásico que sigue creciendo: Festival Mayor de Tango y Folklore

Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, la emblemática Plaza 1° de Agosto se transforma en el corazón del 33º Festival Mayor de Tango y Folklore, una celebración que fusiona tradición, música, danza y una profunda identidad popular.

Este festival, ya consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes del verano bonaerense, ofrece una programación variada con artistas de renombre nacional y talentos regionales. Las noches de tango y folklore presentan una combinación de géneros que atraviesan generaciones, con una fuerte presencia de músicos y bailarines locales que representan la esencia cultural de la región.

Entre los artistas destacados que formarán parte de la grilla se encuentran Nati Pastorutti y Leandro Lovato en la primera noche, seguidos por Maggie Cullen y Mora Godoy al día siguiente. Estas actuaciones se complementan con propuestas de danza y espectáculos locales que invitan al público a vivir una experiencia íntima con la música y la tradición.

La entrada a las veladas es libre y gratuita, un gesto que refuerza la vocación de la ciudad por acercar la cultura a todos los vecinos y visitantes.

Carnaval y actividades populares

El lunes 16 de febrero, en coincidencia con los feriados de Carnaval, la celebración toma un cariz diferente con propuestas típicas de esta fecha festiva: murga, comparsas, la tradicional fiesta de la espuma y actividades en las calles que invitan a la participación familiar.

Estas jornadas no solo son un despliegue de música y color, sino también una oportunidad para integrar a la comunidad y a los visitantes en una experiencia colectiva donde conviven la tradición folclórica y la alegría popular.

Cierre tropical para festejar el Carnaval

El cierre de estas jornadas intensas de fiesta y cultura llegará con el Megatropical 2026, programado para el martes 17 de febrero, donde estilos más modernos y ritmos festivos tomarán protagonismo. En este espacio se destacan show tropicales con artistas como Amar Azul, quienes prometen una noche de baile y energía hasta altas horas.

Este formato multicultural del festival –desde tango y folklore hasta el tropical– refleja la diversidad musical de la Argentina y la apertura del municipio para ofrecer experiencias para todos los gustos.

Una propuesta integral para toda la familia

Más allá de los espectáculos sobre el escenario, los asistentes pueden disfrutar de ferias de artesanos, paseos gastronómicos y espacios de encuentro comunitario que funcionan como complemento natural de cada espectáculo.