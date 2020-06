General Belgrano: Intensifican los controles para evitar el ingreso de turistas

Desde la Municipalidad de General Belgrano informaron que durante este fin de semana largo continuarán los controles en los diferentes accesos a la ciudad.

Los controles de accesos operarán de forma habitual solicitando los documentos de identidad y permisos de circulación a personas.

Las personas no debidamente identificadas y que no puedan justificar su presencia en la ciudad no podrán ingresar a la misma.

Asimismo, se solicitó a los vecinos que ante la presencia de viajeros no residentes se comuniquen para denunciar presencia ilegal o intento de acceso a la ciudad a la Seccional policial local.