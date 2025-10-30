General Belgrano: Impactante incendio de un camión en la Ruta 29

Francisco Díaz
camion incendiado2

Un camión se incendió por completo en el kilómetro 127 de la Ruta 29, dentro de la jurisdicción del partido de General Belgrano, por causas que aún se investigan.

El siniestro se produjo durante la jornada de este jueves y, afortundamente, el conductor logró salir a tiempo, resultando ileso.

Polémica en General Belgrano: se viralizó un trabajo escolar con preguntas contra el Gobierno
Mirá también:

Polémica en General Belgrano: se viralizó un trabajo escolar con preguntas contra el Gobierno

En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de General Belgrano, junto a efectivos de la Policía local, quienes realizaron tareas de control y prevención para evitar la propagación de las llamas hacia la banquina y zonas aledañas.

El incendio provocó pérdidas materiales totales en el vehículo, que quedó completamente destruido.

Foto: Bomberos Voluntarios de General Belgrano

Urgente: buscan un campo para albergar a 133 caballos rescatados
Mirá también:

Urgente: buscan un campo para albergar a 133 caballos rescatados
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuestionario escolar
Polémica en General Belgrano: se viralizó un trabajo escolar con preguntas contra el Gobierno
General Belgrano
ticket canasta
¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
Sociedad
Kicillof se impuso a Milei en un choque entre la micro y la macroeconomía en Olivos
Kicillof no fue invitado al encuentro con Milei: “Por ahora, no hubo llamado desde Casa Rosada”
Nacionales Provincia
ciudad de Tandil
¡Tandil va por la revancha! Se viene la fiesta del salame y la picada que busca un nuevo récord mundial
Provincia
ESTAFA
Alerta por estafa: Advierten sobre correos falsos por supuestas multas electorales
Nacionales
Cometa interestelar
Alerta NASA: el misterio del cometa interestelar que podría cambiarlo todo
Sociedad
Fiestas bonaerenses
¿Sin planes para el finde? La Provincia de Buenos Aires explota de fiestas populares
Provincia

Más leídas