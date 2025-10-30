General Belgrano: Impactante incendio de un camión en la Ruta 29

Un camión se incendió por completo en el kilómetro 127 de la Ruta 29, dentro de la jurisdicción del partido de General Belgrano, por causas que aún se investigan.

El siniestro se produjo durante la jornada de este jueves y, afortundamente, el conductor logró salir a tiempo, resultando ileso.

En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de General Belgrano, junto a efectivos de la Policía local, quienes realizaron tareas de control y prevención para evitar la propagación de las llamas hacia la banquina y zonas aledañas.

El incendio provocó pérdidas materiales totales en el vehículo, que quedó completamente destruido.

Foto: Bomberos Voluntarios de General Belgrano