General Belgrano: Confirman la repavimentación del acceso a la localidad de Gorchs

Este viernes 20, el Intendente Municipal de General Belgrano, Osvaldo Dinápoli anunció una obra muy anhelada por los vecinos de la localidad de Gorchs perteneciente a dicho Distrito bonaerense.

Se trata de la repavimentación del acceso de esa localidad ubicada a más de 50 kilómetros de la ciudad cabecera.

Dinápoli dio cuenta de tal obra a través de sus redes sociales, de la siguiente manera:

“Desde el comienzo de mi gestión me permití soñar y me plantee desafíos importantes. Algunos hoy están en gestión, otros se pudieron concretar pero creo que en el día de hoy hemos dado un paso importante para lograr unos de los grandes objetivos que me había planteado en diciembre de 2015.

Hace años que vengo sosteniendo que Gorchs es General Belgrano, y que los vecinos de esa localidad merecen y tienen derecho a recibir la misma atención que los vecinos de General Belgrano. No fue casualidad que el primer edificio escolar que se construyó en este Gobierno haya sido en dicha localidad pero a pesar de los logros obtenidos sabíamos que no habíamos podido atender el principal reclamo de los Gorchenses.

Hace un tiempo, indique a mis funcionarios que elaboren un informe técnico para seguir acompañando las gestiones que veníamos realizando.

Hoy, después de muchas gestiones, y con gran felicidad tengo el orgullo de informarles a los Gorchenses y a todos los Belgranenses que la repavimentación del acceso a Gorchs será una realidad.

En unos meses firmaremos el convenio de esta obra que rondará entre 200 y 300 millones de pesos.







Gracias al Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arieta y al Gobierno Nacional por haber escuchado y entendido nuestras necesidades.”