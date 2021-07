Un hombre ganó 55 millones en la lotería hace 10 años y nunca le contó a su familia

Un hombre ganó la lotería en California y a través de una carta anónima publicada en un diario confesó que lleva 10 años ocultándole a su familia los más de 55 millones de dólares que ha ganado con su billete.

Ganar la lotería puede ser una gran oportunidad para resolver problemas económicos, pero también ha generado grandes conflictos familiares, crisis emocionales, entre otros.

Es por esa razón que este hombre ha decidido no revelar que ha sido el afortunado en recibir una suma millonario de dinero. La verdad es que dar la noticia no siempre cae bien y puede provocar envidias y algunas veces hasta pedidos inesperados que el nuevo rico no puede o no quiere cumplir y eso puede causar desgastes en las relaciones.

El motivo por el que ocultó su premio

El hombre de 67 años se pregunta en la carta si habrá hecho lo correcto en mantenerlo en secreto por tanto tiempo, tanto a su familia como a sus amigos. Además, explica que uno de los principales motivos por los que no ha contado nada fue su hermana, ya que cree que le hubiese pedido que done la mitad de la ganancia a su iglesia.

Hasta el momento, el ganador afirma llevar una vida tranquila, sin gastar mucho dinero, ya que solo se ha comprado una casa y un nuevo auto.