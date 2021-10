Furor por la docente que corrige los exámenes usando memes

Una docente de biología es furor en las redes sociales por compartir la peculiar forma de corregir los exámenes de sus alumnos al utilizar los clásicos memes.

“Corrigiendo pruebas de mis alumnos con memes, para más placer”, escribió Daiana Amores, de 25 años, en su cuenta de Tik Tok, junto a un video que ya superó las 500 mil reproducciones.

“Cuando se dieron cuenta de que había memes pegados se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo con lo que tienen contacto todo el tiempo. Estaban felices de verlo en sus pruebas. Hace unos días tomé un examen en otro curso y los alumnos me dijeron: ‘Profe, corríjanos con memes’”, explicó Amores; y agregó: “La intención siempre es sacarles una sonrisa y poder contextualizar lo que se está hablando en el aula, para que no sea todo tan rígido ni estructurado. Sé los nervios que se viven en los exámenes y al momento de recibir la nota, me parece mejor calmar las aguas. Soy la profe, en este momento, que muchas veces me hubiera gustado tener. Ojalá todos tengan un profe que les haga amar más su materia”.

La docente, que ejerce la profesión en su Concordia (Entre Ríos) natal, destaca que el uso de los memes en los exámenes no compromete la rigurosidad y el compromiso con el proceso de calificación y evaluación. “Una aclaración muy importante es que la corrección no se basaba solamente en memes, sino que ellos tenían la descripción, los detalles de qué estaba bien y qué estaba mal, los puntos que correspondían la corrección y para sumar estaban los memes para tomarlo con humor”, explicó en una entrevista.