Fuerte choque de camiones en la Ruta 3, cerca de Las Flores

Un choque por alcance entre dos camiones se registró durante la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 198, en jurisdicción del distrito de Las Flores en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:05, cuando ambos vehículos de gran porte circulaban en sentido descendente, desde Azul hacia Las Flores, y por causas que aún se investigan uno impactó contra la parte trasera del otro.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas en el lugar por personal del SIES y del SAME, que posteriormente las trasladaron al hospital de esa ciudad para una mejor evaluación médica. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó Policía Vial Las Flores, que dispuso tránsito asistido para garantizar la seguridad de los conductores y permitir las tareas de asistencia y peritaje correspondientes.

La noticia se encuentra en desarrollo y se aguarda información oficial ampliada sobre el estado de los heridos y las causas del accidente.

📸 Las Flores TV