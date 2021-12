¡Increíble! Fotografían a un OVNI en Balcarce

Un objeto volador no identificado (OVNI) sorprendió a la localidad bonaerense de Balcarce. El hecho fue fotografiado en la zona conocida como “El Volcán”, en la ruta 226.

Luciana Vismara fue quien tomó la foto y se acercó hasta el cerro “Paulino” en busca de una mejor vista: “Yo estaba buscando lugar para una producción de fotos y hacía 3 horas que estaba buscando locación, fotografiando y filmando”, indicó.

Y agregó “Cuando le estaba sacando la foto al Cerro Paulino me di cuenta que estaba eso, disparé la foto y levanté la mirada era algo negro y se veía algo rojo en el interior, pero en una milésima de segundo se escondió entre las nubes”, relató.

Ella es oriunda de la localidad de Pilar y señaló que había vivido una situación similar hace algunos años cuando pescaba en el arroyo “Malacara” que se encuentra en el poblado de San Agustín, una localidad que está camino a Miramar.

“La primera que vi algo similar fue una tardecita cuando estaba pescando en un arroyo que está a 5 km por la ruta 55, antes de llegar a Balcarce. A raíz de esto me fijé se había salido algo en las noticias si alguien lo habría visto también y no salió nada, pero encontré una noticia vieja que me pareció interesante. Lo que yo vi no lo puedo comparar con algo. Es raro”, describió.

Otros casos de avistamientos

Según comentan los especialistas, la región de Balcarce es un lugar conocido como una “zona ventana”, ya que es común ver como este tipo de objetos voladores no identificados que se desplazan en el cielo.

En el 2018, una experiencia similar ocurrió sobre la ruta 55. Era cerca de las 20.30 y las 21.30, mientras una persona volvía en auto desde La Plata con dirección a Balcarce vivió una experiencia inquietante.

Dos objetos, uno grande y luminoso como el lucero, volaban a media altura al oeste del observador. “A la más grande la vi hasta Balcarce, aparecía y desaparecía formando una pequeña nube”, contó ante los investigadores locales.

En otra oportunidad, Carla Regis, de profesión Técnica Mecánico Aeronáutico, se encontraba de vacaciones con su familia cuando logró fotografiar en la zona otro aparato discoidal en la misma zona.