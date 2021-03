Formosa: nuevas protestas en la calle contra el aislamiento y el gobierno de Gildo Insfrán

Este sábado un numeroso grupo de vecinos protestó nuevamente en la Casa de la Gobierno de Formosa para exigir el levantamiento de la Fase 1.

“Queremos trabajar”, es la consigna común entre las personas que se acercan hasta la Casa del Gobierno; mismo sitio donde el viernes hubo fuerte represión por parte de la policía formoseña.

Bajo este contexto, otra jornada de tensión tiene lugar en Formosa; pero esta vez con el fin de exigir dar marcha atrás a la decisión del gobierno de Gildo Insfrán de regresar a fase 1 de la cuarentena.

Protestas en Formosa

Con el objetivo común de protestar por el levantamiento de la Fase 1 de la cuarentena, los habitantes de la capital formoseña convocaron a salir a las calles; con el objetivo de circular y manifestar en contra de esta medida que impuso la administración local.

Bajo este contexto, algunas de las consignas que más se repiten en los carteles de los manifestantes para hacer escuchar su reclamo son: “Formosa libre”, “No más fase 1″ y “Todos somos esenciales”.

Sin bastar con esta situación, por la tarde la protesta se trasladó a Buenos Aires, lugar donde los protestantes pidieron la renuncia del gobernados. A su vez, la oposición repudió la represión, el endurecimiento de las medidas sanitarias y reclamaron la intervención del presidente Alberto Fernández.

Represión en las protestas

“Me agarraron del cuello y me agredieron en la calle. Me llevaron entre 13 o 14 policías y en la comisaría me pegaron”, relató a TN Agustín, un periodista que fue detenido en las protestas.

Aunado a ello, Agustín añadió: “Es una época oscura. Es impresionante que yo no pueda dar mi opinión libremente. Vine a pesar de los golpes de ayer. Nadie tiene miedo Estábamos esperando este momento”, agregó.

Por su parte, ante estas constantes manifestaciones, el gobierno de Insfrán decidió reforzar los controles y blindar el centro de la capital. Por lo que ahora, efectivos policiales se dispersaron y apostaron en diferentes accesos; y además, piden permisos de circulación a quienes se desplazan en motos y vehículos.

¿Por qué quieren levantar la Fase 1?

La capital de formosa decidió volver a la fase más estricta del aislamiento debido a 17 nuevos casos de Coronavirus. Según los vecinos, se trata de una medida no solo excesiva; sino que ya es “la gota que rebalsó el vaso”.

Así, la situación, de acuerdo con la comunidad, solo empeoró tras varios meses de denuncias y cuestionamientos al poder provincial; por lo que incluyeron demandas por violaciones a derechos humanos y abuso de autoridad.

Organismos de DDHH

Finalmente, sumados a la crítica de la oposición, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación debido a “la información recibida sobre el uso excesivo de la fuerza policial”.

Se trató de un mensaje que se divulgó en redes sociales, en el se informó que “efectivos de la Policía habrían utilizado balines de goma, gases lacrimógenos y golpes contra manifestantes y periodistas; lo que habría resultado en varias personas heridas, y más de 30 detenidas, incluida una periodista que cubría los hechos”.

Bajo este contexto, la CIDH llamó al Estado argentino a “respetar el derecho a la protesta” y recordó que “el uso de la fuerza debe considerarse como último recurso, en el marco de la excepcionalidad, justificado solo bajo los principios de legalidad, y absoluta necesidad y proporcionalidad”.