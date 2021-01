“Corredor verde”: jornada ambiental de forestación y compostaje en Chascomús

Durante el día Sábado en Chascomús se llevó a cabo una importante actividad, tendiente a poner en valor no solo la forestación y el compostaje, sino también a fomentar la importancia de corredores verdes urbanos, como salvación de las ciudades ante la creciente urbanización y expansión demográfica, fenómeno que se ubica en torno a los impactos del cambio climático.

La actividad tuvo lugar en una de las arterias principales de la ciudad, la Av. Juan Manuel de Rosas y se extendió hasta la Sociedad Rural de Chascomús como punto de cierre. Contó con la concurrencia de más de treinta vecinos, entre los que estuvieron referentes de organizaciones ambientales, voluntarios, viveros, especialistas ligados a la temática y empleados municipales.

Forestación y compostaje en Chascomús (Foto: Ximena Xiong)

Beneficios que aporta un corredor verde urbano

Los beneficios que aporta un corredor verde urbano son múltiples. Entre ellas se encuentra la de aumentar la biodiversidad dentro de un entorno urbano y dar continuidad a espacios verdes, que de otra forma no tendrían relación alguna. Así, uno de los objetivos centrales de la actividad fue la de poner en valor a las plantas autóctonas de Chascomús, algunas de las cuales se preservan en lugares únicos, como por ejemplo, las viejas trazas ferroviarias.

En este sentido, Infozona dialogó con los referentes de las organizaciones Espacio Chascomús, Facundo Campos y de Corredor verde Chascomús, Gerardo Arilla. Ambos transmitieron la importancia de que en Chascomús se desarrollen actividades que hacen a la generación de microclimas, la conexión de la flora y fauna, la preservación de árboles originarios y al encuentro ambiental como mecanismo de participación y compromiso.

La actividad y su convocatoria

Gerardo Arilla de Corredor verde Chascomús se mostró muy optimista ante la participación con la que contó la actividad: “Mucha gente se está interesando en el tema. La forestación en ´si la convocó Espacio Chascomús y nosotros nos sumamos para potenciar las donaciones que hemos recibido de plantas autóctonas por parte del Vivero nativa Chascomús” dijo el referente.

En la misma línea, y profundizando sobre el lugar de la convocatoria, Facundo Campos agregó: “Fueron más de 108 plantas las que plantamos en toda la extensión de la Av. Juan Manuel de Rosas. También contamos con la donación de especies por parte de la Sociedad de Fomento del Barrio la Liberata y del Colegio de Arquitectos. Elegimos este lugar por la extensión lineal del mismo. Observamos que es un área de diversidad importante que hay que visibilizar ahora que la bici senda lo puso en valor“.

Arilla, sostuvo: “En un primer momento habíamos pensado hacerlo en cinco barrios, pero este lugar fue ideal ya que es importante rescatar la palabra corredor, pues al ser lineal y extenso, es el que mejor se condice comunicando varias zonas de Chascomús. Plantamos árboles, entre talas y espinillos, así como también arbustos y herbáceas“.

Foto: Ximena Xión

Apreciación y expectativa

No es la primera vez que la ciudad es testigo y parte de una actividad ambiental. Pero esta es la primera que tiende a generar espacios con corredores verdes desde la auto convocatoria y el voluntarismo personal. Sobre la apreciación que ello produce Facundo Campos opinó: “Creo que la gente está teniendo un lazo más profundo con las inquietudes ambientales; un poco por interés y otro poco por poder aprender. No solo hubo vecinos, sino también gente ligada a la temática, donde se termina generando el encuentro. No es lo mismo hacerlo solo”.

Por su parte, Gerardo Arilla sostuvo: “Suele haber mucho desconocimiento sobre la importancia de esto. Rescato que mucha gente se está interesando en el tema, pero al haber desconocimiento tenemos una función en ayudar a que la gente cambie hábitos. Esto que se dió es un paso más que importante”, concluyó el activista ambiental con anhelo.

Compromiso público

Con respecto a lo que ha sido en su momento en el plano nacional el compromiso asumido con la sanción de la Ley de Bosques y el resultante rol protagónico que deben tener las provincias en la generación de espacios forestales y la preservación de espacios verdes; así como también en el plano internacional el compromiso asumido por la Argentina en la Cumbre de Paris sobre el cambio climático , se les consultó a los referentes sobre la acción de políticas públicas en el ámbito publico local y zonal.

En este sentido, Campos comentó que: “Es verdad que se están haciendo cada vez más cosas en el ámbito público. Estaría bueno en algún horizonte cercano poder institucionalizar la generación de datos concretos sobre estas cuestiones, para que puedan ser fuente de consulta. En Chascomús se están haciendo cosas, hay ejemplos concretos en la acción del Vivero municipal con la preservación de plantas autóctonas y también existe una Ordenanza que regula al tema”.

Foto: gentileza de Ximena Xión

Compostaje

Uno de los puntos de la convocatoria fue el compostaje como forma tendiente a reducir la producción de contaminación, ya que los desechos orgánicos mutan en gas y metano sino son tratados adecuadamente. Muchos de estos desechos son generados en el basural a cielo abierto, por no hacer este proceso de selección y distribución de los productos orgánicos que consumimos.

En la importancia de la misma línea sobre el compromiso público, Campos resaltó la charla que en un momento de la actividad les brindó Marcelo Jourdán, un vecino comprometido con el ambiente pero principalmente con el compostaje. Este los orientó en técnicas de compostaje, como un “proceso que no produce olor y genera abono”, según lo transmitido. En el marco de la misma pausa, se puso a sorteo una compostera, con el fín de estimular su producción en los domicilios de los participantes de la actividad.

Marcelo Jourdán. Vecino y activista ambiental. Charla sobre compostaje. Foto: Ximena Xión

Mensaje a la comunidad

Sobre el mensaje que se le puede transmitir a las nuevas generaciones, pero a la sociedad en sí, Facundo Campos dijo: “Se suele pensar que lo que es de todos no es de nadie, cuando esto en realidad no es así. Hay una tendencia poblacional en aumento pero también en participación, y nuestra idea es que esto sea fomentado desde la suma de todos. Esta actividad nos motiva a pensar en otros lugares para forestar a futuro, dependiendo de cómo resulte la pandemia, quizás para Marzo o Abril”, concluyó el joven.

“Tenemos la oportunidad de reaccionar a tiempo” sumó Gerardo Arilla, y continuó: “Estamos en una zona más que rica, y preservarla nos va a ayudar a la salud nuestra y la de las futuras generaciones. Hay que tomarlo en serio”.