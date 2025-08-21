Fomentar Empleo: Confirmaron fecha de cobro y novedades para beneficiarios en agosto 2025

El Programa Fomentar Empleo del gobierno argentino busca brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades para integrarse al mercado laboral. Este programa ha confirmado recientemente las fechas de cobro para el mes de agosto, además de brindar información relevante sobre montos y consultas sobre la certificación negativa.

Fomentar Empleo: se confirmó la fecha de cobro en agosto 2025

El Ministerio de Capital Humano anunció que este jueves 21 de agosto se efectúan los depósitos correspondientes al programa. Los beneficiarios pueden elegir su forma de cobro, ya sea a través de la billetera virtual BNA+, de un cajero automático, o por ventanilla.

A diferencia de otros beneficios que dependen de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), las fechas de cobro del Fomentar Empleo son fijas y no están sujetas a dicho criterio.

De cuánto es el monto que se paga por el Fomentar Empleo

Desde el primer mes de 2025, los beneficiarios recibirán un único pago mensual a través de ANSES. Los montos varían según la modalidad del curso elegido:

$45.000 para cursos a distancia

para cursos a distancia $78.000 para cursos presenciales o semipresenciales

Esta medida se estableció para equiparar los montos de Fomentar Empleo con otros programas de formación, aunque es importante señalar que no se permite percibir ambos beneficios al mismo tiempo.

Fomentar Empleo: cómo consultar la certificación negativa

La certificación negativa es un documento que verifica si una persona está registrada como beneficiaria del programa Fomentar Empleo. Para consultar si se puede cobrar la prestación antes de la fecha de pago, se deben seguir los siguientes pasos en Mi ANSES:

Ingresar a Mi ANSES y seleccionar la opción Certificación Negativa

Elegir el período correspondiente al mes de febrero (2), dado que los pagos se realizan a mes vencido

Si la prestación está resaltada en color rojo, significa que se cobrará en el mes actual.