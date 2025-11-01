Con la llegada del verano, las aerolíneas comienzan a competir por atraer a los viajeros que buscan aprovechar las promociones para organizar sus escapadas o viajes de fin de año. En este contexto, Flybondi anunció una nueva propuesta que promete captar la atención de quienes planean volar dentro del país o al exterior: pasajes 2×1 disponibles por tiempo limitado.

La promoción se enmarca dentro del Cyber Monday, uno de los eventos de comercio electrónico más esperados, y forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para fortalecer su presencia en el mercado y fidelizar pasajeros frecuentes.

Cómo funciona la promoción 2×1 de Flybondi

La aerolínea ofrecerá pasajes 2×1 en todos sus destinos, tanto nacionales como internacionales, desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 9 de noviembre, únicamente a través de su sitio web oficial.

El beneficio consiste en la bonificación de un boleto de ida y vuelta a un destino nacional al comprar otro pasaje ida y vuelta a cualquier lugar operado por la empresa. Además, el pasaje obsequiado incluye una valija despachada de 12 kilos.

Detalles clave de la promoción:

Vigencia: del 30 de octubre al 9 de noviembre inclusive

del 30 de octubre al 9 de noviembre inclusive Compra: exclusivamente a través del sitio web de Flybondi

exclusivamente a través del sitio web de Flybondi Válido para viajar: hasta el 31 de diciembre de 2025

hasta el 31 de diciembre de 2025 Incluye: valija despachada de 12 kg en el pasaje bonificado

La propuesta está pensada para quienes desean planificar con anticipación sus vacaciones o escapadas de fin de semana, y aprovechar precios más accesibles antes de la temporada alta.

Una estrategia de expansión y fidelización

La promoción forma parte de un plan de crecimiento y expansión que Flybondi viene implementando durante el último año. La compañía duplicó su flota de aeronaves alquiladas bajo el modelo ACMI, una modalidad que permite operar aviones con tripulación de otras empresas. Si bien implica mayores costos, ofrece una mayor flexibilidad operativa para responder al aumento de la demanda entre diciembre y marzo.

El objetivo de esta estrategia es mantener un flujo constante de pasajeros durante la temporada alta y aprovechar los eventos de alto consumo digital, como el Cyber Monday, para sumar nuevos clientes y rutas.

Nuevos destinos y más conectividad desde el interior

En línea con su expansión, Flybondi incorporó nuevos destinos nacionales e internacionales. Entre las novedades se destacan las rutas hacia Asunción, Iguazú, Ushuaia y El Calafate, con Córdoba consolidándose como su segundo centro de operaciones.

Esto permite mejorar la conectividad del interior del país, facilitando los viajes sin necesidad de pasar por Buenos Aires y ampliando las opciones para los turistas locales y extranjeros.

Destinos nacionales disponibles:

Buenos Aires

Bariloche

Corrientes

Córdoba

Jujuy

Mendoza

Neuquén

Posadas

Iguazú

Salta

Santiago del Estero

San Juan

Tucumán

Puerto Madryn

Ushuaia

El Calafate

Destinos internacionales: