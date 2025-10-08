Finalizó la repavimentación de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires concluyó la repavimentación y mejora integral de casi 30 kilómetros de la Ruta Provincial 63, en el tramo que une Dolores con Tordillo, una vía clave para el tránsito hacia la Costa Atlántica.

El ministro Gabriel Katopodis, junto al presidente de AUBASA, José Arteaga, y los intendentes de Tordillo, Héctor Olivera, y de Dolores, Patricio García, recorrieron las obras recientemente finalizadas.

Durante la visita, Katopodis destacó: “Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la Costa Atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada. Por eso, el ensanche en la Ruta Provincial 11 entre Gesell y Mar Chiquita, la repavimentación integral de toda la Ruta 2 y estos casi 30 km repavimentados en la Ruta 63, entre Dolores y Esquina de Crotto”.

Además, el ministro subrayó: “Esto es el Estado de la Provincia de Buenos Aires, el trabajo serio de AUBASA y el Ministerio para mantener las rutas en condiciones y tener la infraestructura que todos nos merecemos”.

Los trabajos en la Ruta 63 incluyeron repavimentación con mezcla asfáltica, bacheo profundo y nueva señalización horizontal en los tramos comprendidos entre los kilómetros 29,5 y 18 (sentido a CABA) y entre los kilómetros 10 y 29 (sentido a la Costa Atlántica).

La Ruta 63 funciona como principal enlace entre la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, siendo parte fundamental del Sistema Vial Integrado del Atlántico. Su modernización mejorará la seguridad vial, reducirá los tiempos de viaje y fortalecerá la conectividad entre Tordillo y Dolores, impulsando la actividad económica y turística de la región.

El Ministerio de Infraestructura continúa ejecutando obras dentro del Plan de Conectividad y Logística Provincial, con el objetivo de modernizar rutas y caminos, consolidar corredores viales estratégicos y promover el desarrollo productivo regional a través de una red vial más segura y eficiente.