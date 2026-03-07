El fin de la VTV en Provincia: la verdad sobre el proyecto legislativo y los controles vigentes en la calle

En los últimos días, una fuerte confusión se instaló entre los conductores bonaerenses respecto a la continuidad de la revisión técnica. Ante la rápida circulación de diversas noticias, es fundamental aclarar la situación real: la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo absolutamente obligatoria en toda la Provincia de Buenos Aires. El rumor sobre su suspensión proviene de una iniciativa legislativa reciente, pero al día de hoy no existe ninguna normativa aprobada que exima a los automovilistas de cumplir con este requisito para salir a la calle.

El origen de este debate se centra en un proyecto presentado a principios de 2026 en la Legislatura provincial. La propuesta, impulsada por el diputado Andrés De Leo, plantea eliminar la exigencia de la VTV para vehículos particulares, argumentando que el sistema actual tiene un fin “meramente recaudatorio”. Según los fundamentos del texto que se discute, la gran mayoría de los siniestros viales responden a fallas humanas o al mal estado de la infraestructura de las rutas, sosteniendo que el trámite actual no garantiza una mejora real en la seguridad vial.

Sin embargo, mientras esta propuesta transita el complejo camino del debate parlamentario y genera expectativas en la sociedad, los operativos de control en rutas y accesos estratégicos se mantienen plenamente activos. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense ratifican que circular con la oblea vencida o sin haber realizado la inspección constituye una falta grave. Las autoridades de tránsito están facultadas para retener la licencia de conducir e inmovilizar el vehículo, además de aplicar severas sanciones económicas a los infractores.

El peso de las infracciones y los valores actualizados para la revisión automotor

Aquellos conductores que decidan no realizar el trámite apostando a una futura e incierta derogación de la ley, se exponen a un riesgo financiero considerable. Las multas por transitar sin la certificación al día se calculan en Unidades Fijas (UF), las cuales están atadas directamente al precio del litro de combustible. Actualmente, las penalidades oscilan entre las 300 y 1.000 UF, lo que traduce la infracción en multas millonarias que van desde los $542.100 hasta superar los $1.800.000, dependiendo del historial de reincidencia del conductor y la gravedad del caso.

Paralelamente, el gobierno provincial aplicó a principios de este año un incremento superior al 21% en las tarifas oficiales del servicio. Con esta última actualización de precios, el costo de la inspección para autos livianos quedó fijado en $97.057,65, un monto que generó malestar entre los usuarios, pero que resulta bajo al compararlo con el valor de las multas en ruta. Para garantizar la transparencia y organizar la creciente demanda, el sistema de la VTV exige gestionar el turno de forma anticipada para evitar el colapso de las plantas.

Categoría o Infracción Valor vigente (Marzo 2026) Condición de aplicación Autos y vehículos livianos (hasta 2.500 kg) $97.057,65 Renovación anual obligatoria a partir de los 2 años de antigüedad. Motocicletas (hasta 200 cc) $38.823,06 Renovación anual obligatoria a partir del año de patentamiento. Multa por circular sin VTV o con oblea vencida De $542.100 a $1.807.000 Sanción variable según la reincidencia y retención del rodado.

El nuevo requisito digital que tomó por sorpresa a los usuarios en las plantas

Más allá de la discusión política sobre su continuidad, el sistema de plantas verificadoras implementó un cambio operativo drástico para este año que generó algunas quejas iniciales. Para agilizar la atención y evitar la congestión en las oficinas de recepción, ya no es posible abonar el trámite en efectivo o tarjeta de manera presencial en la planta. Esta modificación exige que los titulares completen todo el circuito administrativo y financiero desde sus dispositivos antes de salir de casa.

Para no perder el turno asignado y evitar demoras innecesarias al momento de la inspección física, el procedimiento consta ahora de tres pasos ineludibles que deben respetarse a rajatabla:

Ingresar al sitio oficial del Ministerio de Transporte y solicitar la reserva web respetando el cronograma de vencimientos por número de patente.

respetando el cronograma de vencimientos por número de patente. Abonar la totalidad de la tarifa de forma online obligatoriamente , utilizando los medios de pago electrónicos habilitados por el portal del gobierno.

, utilizando los medios de pago electrónicos habilitados por el portal del gobierno. Presentarse el día de la cita con el comprobante de pago ya procesado en el celular o impreso, junto con la Cédula de Identificación del Vehículo y el DNI del conductor.

Sectores que mantienen bonificaciones de tarifa y exenciones totales

A pesar del ajuste tarifario general y las nuevas reglamentaciones digitales, la normativa bonaerense mantiene vigentes los alivios económicos para poblaciones específicas. Los jubilados y pensionados que perciban ingresos mensuales que no superen el equivalente a dos haberes mínimos acceden a un descuento automático del 50% sobre el valor total de la tarifa. Esta medida busca mitigar el impacto del costo de mantenimiento en los sectores más vulnerables frente a la inflación.

Por su parte, la gratuidad absoluta del trámite técnico sigue reservada para casos muy puntuales dictados por la ley. Los vehículos que estén destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente del titular o familiar a cargo, están totalmente exentos del pago. Para acceder a cualquiera de estos beneficios y evitar cobros indebidos, es requisito indispensable gestionar la exención o el descuento previamente a través del portal oficial de la VTV de la Provincia de Buenos Aires al momento de cargar los datos.