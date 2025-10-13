Fin de semana largo: más turistas, pero menos gasto

El último fin de semana largo, con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mostró un cambio en el comportamiento de los turistas argentinos. Después de un año de caída en los viajes internos, este feriado marcó un aumento en la cantidad de viajeros, aunque con estadías más cortas y presupuestos más ajustados.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME):

Se movilizaron 1.440.000 turistas , 2,1% más que en 2024 , pero por debajo de los 1.518.000 de 2023 .

, , pero . La estadía promedio descendió de 2,4 noches a 2 , un 16,7% menos , reflejando viajes más cortos y de planificación rápida.

descendió de , un , reflejando viajes más cortos y de planificación rápida. El gasto diario promedio por turista fue de $91.190 , 1,5% menos que el año pasado , mostrando una tendencia a la austeridad , aunque se mantuvo el consumo en alojamiento, gastronomía y transporte.

fue de , , mostrando una , aunque se mantuvo el consumo en alojamiento, gastronomía y transporte. El gasto total alcanzó los $262.627 millones, 16,2% menos en términos reales respecto a 2024, producto de la menor duración de las estadías.

CAME destacó que, aun con menor poder adquisitivo, los argentinos buscan seguir viajando, adaptando sus planes a presupuestos más ajustados, pero sin resignar la experiencia turística.