Fin de semana extra largo con clima ideal en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
La provincia de Buenos Aires transita el último fin de semana extra largo del año con condiciones climáticas muy favorables, luego de varias jornadas inestables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo mejora notablemente y se sostiene estable durante todo el fin de semana, acompañando el movimiento turístico en las distintas ciudades bonaerenses.

🌤️ Sábado: mejora sostenida en toda la Provincia

  • Madrugada: cielo mayormente nublado.
  • Mañana: cielo parcialmente nublado.
  • Tarde: parcialmente nublado, ambiente agradable.
  • Noche: cielo algo nublado.
  • Temperaturas: entre 10°C y 21°C.

Miles de familias, parejas y grupos de amigos aprovechan la mejora del tiempo para recorrer playas, lagunas, sierras y espacios recreativos de la región.

☀️ Domingo: día ideal para paseos

  • Cielo ligeramente nublado durante toda la jornada.
  • Mínima: 14°C
  • Máxima: 25°C

Un domingo perfecto para caminatas costeras, actividades al aire libre y turismo interno.

🌞 Lunes feriado: continúa el buen clima

  • Cielo algo nublado.
  • Temperaturas: entre 17°C y 26°C.

El feriado se presenta cálido, sin alertas meteorológicas, con excelente tiempo para quienes todavía disfrutan su descanso en los destinos provinciales.

🌤️ Martes: sigue el tiempo estable

  • 🌤️ Cielo algo nublado durante toda la jornada.
  • 🌡️ Temperaturas: entre 15°C y 29°C.

Otra jornada agradable, con ambiente templado a cálido desde el mediodía.

